Україна

Юрій Габовда — спортивний директор дитячої футбольної академії Вереса.

Ексфутболіст львівських Карпат, сімферопольської Таврії і криворізького Кривбасу Юрій Габовда працюватиме на посаді спортивного директора дитячої футбольної академії народного клубу Верес. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Юрій Габовда упродовж кар'єри гравця виступав за Карпати (Львів), Таврію (Сімферополь), Кривбас (Кривий Ріг), Граніт (Мікашевічі, Білорусь), Динамо (Мінськ, Білорусь), Рух (Львів), Бальмазуйварош, Халадаш і Дебрецен (усі — Угорщина), Торпедо-БелАЗ (Жодіно, Білорусь), Дукла (Прага, Чехія). У сезоні 2022-2023 зіграв 21 матч за клуб Сокіл (Гостоунь) у Другій лізі чемпіонату Чехії.

Раніше повідомлялось, що Верес підписав капітана Буковини Гакмана.