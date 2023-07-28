Німецькому хавбеку також до вподоби те, що Мікель Артета повернув його в лінію півзахисту.
Кай Гаверц разом із іншими гравцями Арсеналу, getty images
28 липня 2023, 11:18
У своєму останньому поєдинку під час тренувального збору в США лондонський Арсенал влаштував справжнє шоу у товариському поєдинку з каталонською Барселоною, здобувши перемогу з рахунком 5:3.
Один із новачків "канонірів" Кай Гаверц, який відзначився у ворота каталонців одним голом, поділився враженнями від своєї адаптації в Арсеналі та поверненню на футбольному полі у центр півзахист.
"У нас чудова команда, і тут відразу почуваєш себе як удома. Ці хлопці дуже полегшили мою інтеграцію у колектив. З ними весело, вони всі такі молоді та голодні. Це те, чого я хотів. Я дуже щасливий бути тут.
Мені справді подобається грати на позиції у лінії півзахисту. Я більше володію м'ячем, більше інтегрований у гру. Я думаю, що я маю багато можливостей для вдосконалення. Я все ще адаптуюся, проте поки мені дуже подобається те, як все відбувається.
Очевидно, що це зовсім інший стиль футболу, ніж той, у який ми грали в Челсі. Я думаю, що це стиль, який мені дуже добре личить. Звичайно, завжди потрібно деякий час, щоб звикнути до цього. Я тут уже два з половиною тижні. Це займе деякий час, але я роблю все можливе, щоб грати на найвищому рівні", — цитує слова Кая Гаверца The Telegraph.
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