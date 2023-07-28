Англія

"Дачники" підсилили лінію захисту.

Фулгем продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт лондонського клуба, новачком команди став центральний захисник Келвін Бассі, який до цього виступав за Аякс.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте відомо, що контракт підписано на чотири сезони — до літа 2027 року. У Фулгема є можливість подовжити контракт ще на рік.

У минулому сезоні Келвін Бессі провів за Аякс 39 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаєм, раніше повідомлялось, що Фулгем готовий втрутитися в переговори Лаціо і Челсі щодо Гадсона-Одої.