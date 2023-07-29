Англія

Команди при грошах з Англії не зацікавили футболіста.

Італійський нападник Федеріко К’єза влітку минулого року остаточно завершив свій трансфер до туринського Ювентуса з Фіорентини за трохи більше 55 млн євро, на тлі дворічної оренди в складі "зебр".

Однак надокучливі травми постійно заважають 25-річному виконавцю повною мірою розкрити власний потенціал.

Лише за минулий сезон гравець пропустив більше двох місяців через наслідки розриву хрестоподібних зв’язок рік тому.

Це в підсумку підштовхує до невтішних висновків щодо майбутнього К’єзи в Турині, а фінансові проблеми клубу лише спонукають до продажу все ще коштовного виконавця.

Однак власне Федеріко не бажає йти в перший ліпший колектив, і тому, як повідомляє італійська преса, він уже встиг відхилити пропозиції від бірмінгемської Астон Вілли та Ньюкасла, які цілком могли б задовольнити запити Юве щодо компенсації за гравця.

За сезон К’єза відіграв 33 матчі, забивши чотири голи та віддавши шість гольових передач.