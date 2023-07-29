Англія

Коббі Мейну отримав пошкодження щиколотки під час товариського матчу з Реалом.

Талановитий центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну, який звернув на себе особливу увагу під час передсезонної підготовки, не зможе допомогти своїй команді у першій половині нової кампанії.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", 18-річний англієць отримав травму щиколотки під час товариського матчу проти мадридського Реала, який відбувся 27 липня та завершився перемогою "вершкових" із рахунком 2:0.

Відзначається, що Мейну достроково повернувся з США додому до Великобританії, де буде проведена подальша оцінка його травми, перш ніж буде прийнято медичне рішення щодо подальших дій. Проте у першій половині нового сезону він не зіграє.

"Я повернуся сильнішим і якомога швидше. Дякуємо за вашу підтримку", — написав 18-річний Мейну в своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед планує посилити лінію півзахисту шляхом трансферу Соф'яна Амрабата із Фіорентини.