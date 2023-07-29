Англія

"Червоні дияволи" хочуть підписати ще одного півзахисника.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Guardian, "червоні дияволи" планують підписати Софьяна Амрабата в тому випадку, якщо вдасться продати непотрібних футболістів.

Втім, стверджується, що Фіорентина буде просити за свого футболіста близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

У сезоні-2022/23 Амрабат провів 29 матчів у Серії А за Фіорентину: на його рахунку один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вест Гем і Наполі змагаються з Манчестер Юнайтед за Амрабата.