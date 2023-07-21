Італія

"Червоні дияволи" зацікавлені в марокканці, проте поки не робили конкретних дій для його підписання.

Опорний півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат входить у сферу інтересів Манчестер Юнайтед та низки інших європейських клубів, тому він може змінити прописку у поточне трансферне вікно.

Проте, відповідаючи на питання про чутки про пропозицію "червоних дияволів" щодо 26-річного марокканця, генеральний директор "фіалок" Джо Бароне спростував цю інформацію.

"Ми не отримували жодної пропозиції щодо Соф’яна. Я сказав йому зосередитися на нашому клубі", — цитує слова функціонера Фіорентини журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем та Наполі мають намір позмагатися із Манчестер Юнайтед за Соф'яна Амрабата.