Лондонці хочуть підписати півзахисника.
Деніс Закарія, getty iimages
31 липня 2023, 09:31
Вест Гем продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє The Athletic, лондонський клуб хоче орендувати півзахисника Ювентуса Деніса Закарію, який в минулому сезоні на правах оренди грав за Челсі.
Втім, стверджується, що наразі перемовини зайшли в тупик.
Всього у минулому сезоні швейцарський хавбек провів на клубному рівні 13 поєдинків, у яких він забив один гол.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Монако зробив офіційну пропозицію щодо Закарії.