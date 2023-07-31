Англія

Лондонці хочуть підписати півзахисника.

Вест Гем продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє The Athletic, лондонський клуб хоче орендувати півзахисника Ювентуса Деніса Закарію, який в минулому сезоні на правах оренди грав за Челсі.

Втім, стверджується, що наразі перемовини зайшли в тупик.

Всього у минулому сезоні швейцарський хавбек провів на клубному рівні 13 поєдинків, у яких він забив один гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Монако зробив офіційну пропозицію щодо Закарії.