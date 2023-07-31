Англія

"Сині" виявляють інтерес до воротаря Брайтона.

Челсі хоче збільшити конкуренцію на позиції голкіпера, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "сині" зробили пропозицію щодо Роберта Санчеса. Офіційної відповіді від Брайтона поки що немає, але сторони обговорюють можливий трансфер.

Санчес перестав потрапляти у стартовий склад у березні, поступившись місцем у воротах Джейсону Стілу. Навесні у нього лише одна гра у чемпіонаті.

Загалом, 25-річний футболіст провів 23 гри в АПЛ минулого сезону і пропустив 30 голів. Також на його рахунку сім матчів без пропущених голів.

Раніше повідомлялося, що Брайтон відхилив чергову пропозицію Челсі щодо Мойзеса Кайседо.