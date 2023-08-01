Англія

21-річний футболіст потрапив до сфери інтересів манчестерської команди.

Манчестер Сіті виявляє інтерес до Жеремі Доку з Ренна, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 21-річний вінгер привернув увагу "містян" після відходу Ріяда Мареза в Аль-Ахлі.

Також Манчестер Сіті спостерігає за Майклом Олісом з Крістал Пелас, на якого претендує Челсі.

Контракт Доку з Ренном розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Ліги 1 Доку провів 29 матчів за Ренн і забив 6 голів.