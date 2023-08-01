21-річний футболіст потрапив до сфери інтересів манчестерської команди.
Жеремі Доку, Getty Images
01 серпня 2023, 14:59
Манчестер Сіті виявляє інтерес до Жеремі Доку з Ренна, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, 21-річний вінгер привернув увагу "містян" після відходу Ріяда Мареза в Аль-Ахлі.
Також Манчестер Сіті спостерігає за Майклом Олісом з Крістал Пелас, на якого претендує Челсі.
Контракт Доку з Ренном розрахований до літа 2025 року.
Минулого сезону Ліги 1 Доку провів 29 матчів за Ренн і забив 6 голів.