Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко знайомить вас із учасниками нового сезону чемпіонату Англії в рамках циклу матеріалів "Великий анонс".

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги стартує вже 11 серпня поєдинком між Бернлі та Манчестер Сіті, тому ми продовжуємо знайомство з командами та оцінюємо їхні шанси у майбутньому розіграші найпрестижнішого європейського внутрішнього чемпіонату.

Третій наш матеріал буде присвячений командам, які у новому розіграші АПЛ можуть вас приємно здивувати та навіть поборотися за зону єврокубків. Поговоримо ми про Борнмут, Фулгем, Брентфорд, Брайтон, Астон Віллу та Ньюкасл Юнайтед,

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Важливе уточнення: трансферну кампанію цього літа ще не завершено, тому саме у плані новачків слід чекати подальшого посилення у команд.

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Минулого сезону Борнмут виступав в АПЛ як один із новачків після підвищення в класі. "Вишні" провели тоді досить тихе трансферне вікно, через що справедливо вважалися чи не головними претендентами на виліт.

Однак після раптового звільнення Скотта Паркера та кількох посилень складу вже взимку, включаючи молодого центрального захисника Іллі Забарного, тоді ще підопічні Гарі О'Ніла змогли гарантувати собі місце у Прем'єр-лізі наступного сезону за кілька турів до кінця.

У Кубку Англії "вишні" вилетіли в 1/32 фіналу від Бернлі, а у Кубку англійської ліги — в 1/8 фіналу від Ньюкасла, зробивши таким чином повний акцент на боротьбі за виживання.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Однак після завершення сезону керівництво Борнмута вирішило рухатися у бік можливого прогресу, сподіваючись залишити постійну боротьбу за виживання у минулому та спробувати закріпитися у найближчому майбутньому ближче до середини турнірної таблиці. Для цього боси "вишень" запросили Андоні Іраолу на посаду головного тренера, який підняв скромний Райо Вальєкано на новий рівень у Ла Лізі, тоді як Гарі О'Ніл напередодні вирушив до Вулвергемптона займатися тим, що він вміє найкраще — кризовим менеджментом.

Іраола — тренер нового покоління, який робить ставку на атакуючий та інтенсивний футбол із високим пресингом. Величезний вплив на футбольну філософію нового тренера Борнмута зробили Ернесто Вальверде та Марсело Б'єлса. Та й цікавим фактом є те, що Іраола знайомий із Мікелем Артетою вже більше 25 років, з яким він грав на молодіжному рівні за баскську аматорську команду Антигуоко. Тепер двоє вихованців цього скромного клубу є головними тренерами в АПЛ.

Загалом, буде дуже цікаво подивитися за Борнмутом цього сезону. Під керівництвом Іраоли "вишні" здатні досягти помітного прогресу як в ігровому плані, так і в результатах. Звісно, така різка зміна вектора клубу не завжди обіцяє успіх. Усі функціонери та акціонери клубів хочуть рухатися в ногу з часом і грати у привабливий для вболівальників футбол, але не всі готові надавати системним тренерам потрібний їм час на побудову "нової" команди, коли щось раптом іде не так. Є приклади Лідса з Джессі Маршем, Челсі з Гремом Поттером, Крістал Пелес з Патріком Вієйра тощо.

Сподіваємося, що боси Борнмута таки візьмуть приклад з таких кейсів, як Арсеналу з Артетою та Фулгем з Марку Сілвою, адже з Іраолою у "вишень" справді є реальні шанси стати в найближчому майбутньому "новим Брайтоном" для англійського футболу.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Борнмут — це не команда зірок, проте може стати клубом, що створює цих зірок. Наприклад, ми вже бачимо, як "вишні" роблять ставку на підписання молодих гравців, які мають перспективи вийти на топрівень.

Серед таких талантів можна відзначити, звісно, нашого Іллю Забарного, Хамеда Траоре, Данго Уаттару, Алекса Скотта, Макса Ааронса, Мілоша Керкеза, Джастіна Клюйверта та багато інших, проте якщо відзначати у Борнмуті когось окремо за підсумками минулого сезону — тут ми віддаватимемо увагу данському півзахисникові Філіпу Біллінгу, який забив 7 голів та віддав один асист у 36 матчах АПЛ-2022/23.

Серед низки нових молодих виконавців автор другого найшвидшого гола в історії Прем'єр-ліги має перспективи перетворитися у лідера.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Хамед Траоре (п, Сассуоло, 25,62 млн €)

Алекс Скотт (п, Брістоль Сіті, 23 млн €)

Мілош Керкез (з, АЗ, 17,87 млн €)

Ромен Февр (п, Ліон, 15 млн €)

Джастін Клюйверт (н, Рома, 11,2 млн €)

Макс Ааронс (з, Норвіч, 8,1 млн €)

Йонуц Раду (в, Інтер, ор)

Джеймс Гілл (з, Хартс, по)

Еміліано Маркондес (п, Норшелланн, по)

Вілл Денніс (в, Кілмарнок, по) Бен Пірсон (п, Сток Сіті, 1,5 млн €)

Джефферсон Лерма (п, Крістал Пелес, ва)

Джордан Земура (з, Удінезе, ва)

Джек Стейсі (з, Норвіч, ва)

Крістіан Сайді (н, Портсмут, ?)

Сірікі Дембеле (п, Бірмінгем, ?)

Вілл Денніс (в, Кілмарнок, ор)

Джуніор Станіслас (н, без клубу, ва)

Матіас Вінья (з, Рома, ор)

Ромен Февр (п, Лорьян, ор)

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Борнмут виглядає дуже цікавим і перспективним футбольним проєктом, які не будуються лише один рік. Якщо керівництво "вишень" не "дасть задню" при перших труднощах і не зробить поспішне рішення щодо звільнення Іраоли — майбутнє Борнмута виглядає обнадійливо.

Вимагати якихось неймовірних результатів від "вишень" ніхто не буде, але ми очікуємо побачити певний прогрес у грі Борнмута вже у першому сезоні Іраоли в АПЛ.

Прогноз Football.ua: 12 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Фулгем став одним із головних відкриттів минулого сезону в АПЛ. "Дачникам", як одному з новачків елітного дивізіону, на старті прогнозували чергове повернення до Чемпіоншипу, проте після перших турів стало зрозуміло, що амбіції та можливості лондонців набагато вищі. Підсумком для Фулгема стало десяте місце в таблиці, при тому, що "дачники" певний час навіть вважалися претендентами на єврокубкову зону.

У Кубку Англії Фулгем вилетів на стадії 1/4 фіналу від Манчестер Юнайтед, а ось Кубок ліги команда фактично відразу "злила" у 1/32 фіналу, поступившись скромному Кроулі.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Марку Сілва – головна причина успіхів Фулгема минулого сезону. "Дачники" не побоялися відразу після підвищення у класі робити ставку на атакуючий стиль, у системі якого "воскрес" і 35-річний Вілліан, повернення якого в АПЛ багато хто сприйняв з часткою скепсису після минулих двох невдалих періодів бразильського вінгера в Арсеналі і навіть на своїй батьківщині.

І якщо в атаці у Фулгема все було на найвищому рівні, то гра в обороні лондонців була "ахілесовою п'ятою". Компенсувати цей недолік і пропустити всього 53 голи за неймовірних 72,3 можливих (xGС), що стало найгіршим показником серед усіх команд ліги (навіть xGC Лідса — 70), дозволила неймовірна гра на лінії від воротаря Бернда Лено — ще один минулорічний новачок команди.

Зважаючи на це, можна зробити висновок, що команді Марку Сілви є до чого прагнути і куди прогресувати. Головний тренер "дачників" чудово знає прогалини в системі своєї команди, тому на тлі скупої трансферної кампанії цього літа було підписано центрального захисника Кевіна Бессі з Аякса.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Трансферна кампанія Фулгема минулого сезону була вражаючою з погляду підсумкових результатів, витрачених коштів на новачків та рівня якості, який вони принесли після своїх переходів. Андреас Перейра Вілліан та Бернд Лено добре вписалися в систему "дачників", але головним активом команди став опорний півзахисник Жоау Палінья.

Минулого літа португальський хавбек перейшов у Фулгем із лісабонського Спортингу всього за 20 мільйонів євро, але в першому ж сезоні став одним із найкращих опорників АПЛ. Вже цього літа Вест Гем хотів підписати Палінью на заміну Райсу, але запропоновані більш ніж 50 мільйонів євро виявилися непереконливими для керівництва лондонців. Враховуючи реалії ринку, тепер мова йде як мінімум про суму в 80 мільйонів.

Від Паліньї очікують продовження прогресу, адже за такий короткий проміжок часу він зумів стати лідером команди. Єдина проблема — португалець травмувався під час передсезонної підготовки, і поки що невідомо, скільки турів він пропустить на старті нової кампанії.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Келвін Бессі (з, Аякс, 22,5 млн €)

Рауль Хіменес (н, Вулвергемптон, 6,4 млн €)

Теренс Конголо (з, Гавр, по)

Іван Кавальєро (н, Аланьяспор, по)

Кевін Мбабу (з, Серветт, по) Пауло Гассаніга (в, Жирона, ва)

Шейн Даффі (з, Норвіч, ва)

Джо Браян (з, Міллволл, ва)

Нескенс Кебано (н, Аль-Джазіра, ва)

Стівен Сессеньйон (з, без клубу, ва)

Манор Соломон (н, Шахтар, по)

Левен Кюрзава (з, ПСЖ, по)

Седрік Суареш (з, Арсенал, по)

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Від Фулгема в новому сезоні очікуємо того, що команда не опустить планку і навіть спробує замахнутися на єврокубки, куди їй, звичайно, буде вкрай важко потрапити через неймовірний рівень конкуренції.

З огляду на "косметичні" посилення лондонців, мабуть, це і є метою у новому сезоні АПЛ. Поки що є питання лише щодо вищезгаданої травми Паліньї та майбутнього ключового форварда Александара Мітровича, який прагне поїхати за грошима в Саудівську Аравію і якому вже придбали потенційну заміну в особі Рауля Хіменеса.

Прогноз Football.ua: 11 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Брентфорд голосно увірвався в АПЛ ще позаминулого сезону і з того моменту продовжує тримати планку стабільних результатів, будучи особливо небезпечним і незручним суперником для команд з "великої шістки".

Наприклад, того ж чемпіона в особі Манчестер Сіті "бджоли" змогли обіграти у двох матчах чемпіонату, тоді як Арсеналу, Ліверпулю та Манчестер Юнайтед вдалося перемогти Брентфорд лише по одному разу. В решті ж матчів, включаючи Тоттенгем та Челсі, лондонці відбирали очки у традиційних грандів АПЛ, що стало результатом підсумкового дев'ятого місця.

Кубок Англії та Кубок ліги гравців Брентфорда цікавили мало, адже результатами в них стали виліт від Вест Гема до 1/32 фіналу та виліт від Джіллінгема до 1/16 за підсумками серії пенальті відповідно.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Системний Томас Франк вже давно встиг довести всім свою кваліфікованість і тренерський клас, адже Брентфорд — це від А до Я тренерська команда, і є сумніви, що вона демонструватиме результати такого ж рівня у разі теоретичного відходу Франка.

На щастя для керівництва "бджіл", поки Томас Франк нікуди не збирається йти "на підвищення", тому його дітище у вигляді Брентфорда продовжить "кошмарити" гранди своїми напрацюваннями під час стандартних положень, неймовірною організованістю в обороні та ефективними швидкими контратаками навіть в останні хвилини матчу.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Нападник збірної Англії Айвен Тоуні ще з часів Чемпіоншипу був ключовим гравцем у системі Томаса Франка, поруч із бомбардирським чуттям маючи у своєму арсеналі як вміння вигравати єдиноборства на другому поверсі, так і наявність швидкісних якостей для блискавичних контратак. Однак через історію зі ставками Тоуні першу половину сезону пропустить через дискваліфікацію, тому Браяну Мбемо доведеться виходити на перші ролі в атаці Брентфорда.

23-річний Мбемо часто використовувався як допоміжна опція для Тоуні у ролі відтягнутого форварда або правого вінгера, але навіть це не заважало йому демонструвати непогану результативність. Так, минулого сезону він забив 9 голів та віддав 8 асистів у 38 матчах. Чи вийде він на новий рівень результативності під час відсутності Айвена — на це питання відповідь дасть лише час, проте вже в останньому відрізку сезону, коли Тоуні вже відсторонили, можна було побачити прогрес Мбемо в цьому аспекті.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Натан Коллінз (з, Вулвергемптон, 26,85 млн €)

Кевін Шаде (н, Фрайбург, 25 млн €)

Марк Флеккен (в, Фрайбург, 13 млн €)

Серхі Канос (н, Олімпіакос, по)

Мадс Бех Серенсен (з, Гронінген, по) Мадс Бідструп (п, Зальцбург, 6 млн €)

Халіл Дервішоглу (н, Галатасарай, 500 тис €)

Понтус Янссон (з, Мальме, ва)

Хоель Валенсія (н, Заглембє, ва)

Тарік Фосу (н, без клубу, ва)

Саман Годдос (п, без клубу, ва)

Фін Стівенс (з, Оксфорд, ор)

Раян Тревітт (п, Ексетер, ор)

Едмонд-Періс Магома (п, Болтон, ор)

Метью Кокс (в, Брістоль Роверс, ор)



ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

У деяких уболівальників існує думка, що Брентфорд надто залежить від своєї головної зірки Айвена Тоуні, хоча це є великим перебільшенням. Ми очікуємо, що "бджоли" залишаться в строю в АПЛ і, можливо, більш успішно покаже себе в кубкових змаганнях, дійшовши до фінальних стадій.

До того ж, у першу команду Брентфорда переведено українського атакуючого півзахисника Єгора Ярмолюка, дебюту якого в АПЛ ми чекаємо з великим нетерпінням. Враховуючи, що існує ліміт на доморощених гравців, а Ярмолюк таким поки не вважається і займає один слот легіонера у Брентфорді, можна дійти висновку, що у Томаса Франка певні плани на Єгора таки є.

Прогноз Football.ua: 10 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Минулого сезону Брайтон під керівництвом Роберто Де Дзербі вперше у своїй історії потрапив у єврокубки, фінішувавши на підсумковому шостому місці у турнірній таблиці АПЛ, демонструючи при цьому комбінаційний атакуючий футбол зі ставкою на високий пресинг.

У Кубку Англії "чайок" також очікував певний успіх (хоча ця команда вже давно не задовольняється поразками і завжди налаштована перемагати), дійшовши до півфіналу і вилетівши від Манчестер Юнайтед лише за підсумками післяматчевої серії пенальті, але при цьому за грою виглядаючи краще за іменитого суперника.

У Кубку англійської ліги Брайтон задіяв певну ротацію та вилетів від Чарльтона у 1/8 фіналу за підсумками серії пенальті, але до цього команда завершила виступи Арсеналу в цьому турнірі.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

На старті минулого сезону АПЛ Брайтон втратив свого головного тренера Грема Поттера, який пішов у Челсі. Здавалося, що ось тепер система "чайок" впаде без свого творця, поки ми не впізнали ім'я нового керманича клубу — ним став колишній головний тренер Сассуоло та Шахтаря Роберто Де Дзербі.

З перших матчів італійський фахівець розвіяв усі сумніви щодо себе. Раніше він побудував систему в Сассуоло, в Шахтарі прийшов будувати її з нуля, а прийшовши до Брайтона вже з готовою системою відразу ж показав результат, потрапивши до єврокубків вперше в історії "чайок" .

І тут треба знову віддати належне босам Брайтона — вони знайшли ідеальну заміну навіть тренеру, адже безболісна зміна насамперед відбулася не через високу кваліфікованість Де Дзербі, а через те, що футбольна філософія італійця була вкрай схожа на переконання Поттера.

Що ж, Роберто Де Дзербі можемо мати лише подальших успіхів у тренерській кар'єрі, а ми, українські вболівальники, зараз можемо тільки здогадуватися та думати, яким би згодом був донецький Шахтар під керівництвом італійського фахівця, якби не російська повномасштабна агресія проти України.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Головним же сюрпризом та відкриттям сезону АПЛ, на нашу думку, став 26-річний японський вінгер Каору Мітома. Найяскравіший футболіст у нинішній команді Роберто Де Дзербі, завдяки якому "чайки" не помітили відходу свого лідера Леандро Троссара посеред кампанії.

Мітома знає абсолютно все про дриблінг, адже навіть писав на цю тему дипломну роботу, коли здобував вищу освіту на батьківщині. Брайтон знайшов цього хлопця в 2021 році в японському Кавасакі Фронталі за три мільйони євро, при тому, що до лютого 2020 року Каору виступав у Японії лише на університетському рівні, не поспішаючи переходити до професійного футболу через бажання здобути освіту.

Року оренди в чемпіонаті Бельгії виявилося достатньо для Мітоми, щоб у своєму дебютному сезоні англійської Прем'єр-ліги забити 7 голів та віддати 6 результативних передач у 33 проведених матчах. Він вже викликав інтерес з боку низки англійських грандів, тому за підсумками вже нової кампанії японський вінгер може стати черговим дорогим активом, на продажі якого Брайтон заробить великі гроші.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Жуан Педро (н, Вотфорд, 34,2 млн €)

Барт Вербрюгген (в, Андерлехт, 20 млн €)

Ігор (з, Фіорентина, 17 млн €)

Адріан Мазілу (н, Фарул, 3 млн €)

Махмуд Дауд (п, Боруссія Д, ва)

Джеймс Мілнер (п, Ліверпуль, ва)

Стівен Альсате (п, Стандард, по)

Кацпер Козловські (п, Вітесс, по)

Міхал Карбовнік (з, Фортуна Дюссельдорф, по)

Енді Зекірі (н, Базель, по)

Саймон Адінгра (н, Юніон, по) Алексіс Мак Аллістер (п, Ліверпуль, 42 млн €)

Реда Хадра (п, Реймс, 1,9 млн €)

Аарон Конноллі (н, Галл Сіті, 1,35 млн €)

Деніз Ундав (н, Штутгарт, ор за 700 тис €)

Хейдон Робертс (з, Брістоль Сіті, ва)

Тейлор Річардс (п, КПР, ?)

К'єлл Схерпен (в, Штурм, ор)

Абдаллах Сіма (н, Рейнджерс, ор)

Марк Леонард (п, Норгемптон, ор)

Джеремі Сарм'єнто (п, Вест Бром, ор)

Карл Рушворт (в, Свонсі, ор)

Ед Тернс (з, Лейтон Орієнт, ор)

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

На нашу думку, через більш високу конкуренцію Брайтону буде вкрай важко повторити успіх минулого сезону і потрапити до єврокубків, але причини такого можливого варіанту розвитку події ми не шукатимемо в можливому регресі "чайок" як команди або багатомільйонним відходом Мойзеса Кайседо.

Брайтон нам уже давно довів, що здатний безболісно впоратися з відходом лідерів, що влітку, що посеред сезону. Здатний показувати найкращий результат у своїй історії в рамках АПЛ із новим тренером. Знаючи менеджмент Брайтона, вони б ні в якому разі не відпустили Поттера в Челсі, якщо б ідеальна заміна в особі Де Дзербі не була в той момент доступною для призначення.

Відмінним розкладом для Брайтона було б місце в першій десятці Прем'єр-ліги, певні успіхи в єврокубках і, можливо, перемога в умовному Кубку Англії, де минулого сезону "чайки" вже грали у півфіналі та вилетіли від Манчестер Юнайтед за підсумками серії пенальті, хоча по грі виглядали набагато краще за суперника.

Прогноз Football.ua: 9 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Минулого сезону Астон Вілла також пережила тренерську зміну: замість Стівена Джеррарда в команду прийшов Унаї Емері, що обіцяло успіх для бірмінгемського клубу. Під керівництвом іменця іспанця команда до останнього боролася з Ліверпулем і Брайтоном за зону Ліги Європи, але залишилася задовольнятися місцем у Лізі конференцій завдяки підсумковому сьомому місцю. Але такий результат також треба сприймати як успіх, адже Астон Віллу ми не бачили на єврокубковій арені останні 13 років.

Роблячи ставку на фініш на високому місці в АПЛ, у Кубку Англії "леви" завершили виступи на стадії 1/32 фіналу через поразку від скромного Стівенеджа. Кінцевою зупинкою у Кубку англійської ліги стала стадія 1/16 фіналу за підсумками поразки у результативному матчі від майбутнього тріумфатора турніру – Манчестер Юнайтед.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Унаї Емері повернувся в АПЛ з метою реабілітуватися в Англії після невдалого досвіду роботи в лондонському Арсеналі, в якому на той момент панував справжній хаос, що в команді, що в керівництві.

Тим не менш, після Арсеналу Емері зміг досягти успіхів у Вільярреалі, вигравши з ним свою улюблену Лігу Європи. Не дивно, що боси Астон Вілли, які вже давно мріяли про єврокубки, запросили іспанця до свого клубу, і, як показала практика, вони не помилилися.

Недивним буде і той варіант подій, якщо бірмінгемці зможуть виграти Лігу конференцій під керівництвом Унаї Емері, особливо з урахуванням вражаючої трансферної кампанії.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Цього літа Астон Вілла посилила кожну з ліній команди, підписавши Юрі Тілеманса у півзахист, Пау Торреса — до центру оборони та Муссу Діабі — до лінії атаки. Кожного з цих гравців можна було б уявити в топ-клубі, але вони обрали перспективний проєкт в Астон Віллі, і їх успіхи чи невдачі ми оцінюватимемо вже згодом.

Що стосується нинішнього лідера "левів", то однозначну відповідь на даний момент дати непросто. Якщо брати лише "гучне" ім'я та регалії, а не поточний рівень гри, то це Філіппе Коутіньо. Якщо говорити про вплив на гру партнерів по команді безпосередньо під час матчів – це воротар Емі Мартінес. Якщо згадати про головний доморощений талант, що розкрився, — ми назвемо ім'я Джейкоба Ремзі. Якщо враховувати насамперед результативні дії — вибір, безперечно, буде зроблено на користь ключового форварда команди Оллі Воткінса, який минулого сезону забив 15 голів і віддав 6 асистів у 37 матчах АПЛ. Якщо говорити про лідерські якості, то тут не буде рівних Джону Макгінну...

Астон Вілла на даному етапі є командою в процесі своєї будови, де кожен із виконавців має перспективи через певний період часу називатися безальтернативним хедлайнером клубу, який виділятиметься на футбольному полі. Але наразі це питання відкрите.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Мусса Діабі (п, Баєр, 55 млн €)

Пау Торрес (з, Вільярреал, 33 млн €)

Юрі Тілеманс (п, Лестер, ва)

Марвелус Накамба (п, Лутон, 2,9 млн €)

Ешлі Янг (з, Евертон, ва)

Веслі (н, Сток Сіті, ?)

Джед Стір (в, без клубу, ва)

Вільямі Сінісало (в, Ексетер, ор)

Морган Сансон (п, Ніцца, ор)



ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

З одного боку, серед нейтральних уболівальників є досить великі очікування від Астон Вілли, яка провела чудову роботу на трансферному ринку цього літа. З іншого боку, не варто очікувати, що бірмінгемці тепер точно зможуть фінішувати в таблиці значно вище, ніж минулого сезону, коли одночасно здали Ліверпуль, Челсі та Тоттенгем.

Так, Астон Вілла стала кращою у кадровому питанні, але й прямі конкуренти не сиділи без діла і теж посилювалися, тому очікуємо, що в АПЛ бірмінгемці залишаться приблизно на тому ж місці, а ось у Лізі конференцій зможуть претендентувати на перемогу, що в разі тріумфу вважатиметься великим успіхом.

Прогноз Football.ua: 8 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Минулий сезон став справжнім проривом для Ньюкасл Юнайтед після приходу великих грошей із Саудівської Аравії. І такий стрімкий прорив став для всіх справжнім сюрпризом. "Сороки" скористалися одночасним спадом таких команд, як Челсі, Ліверпуль та Тоттенгем, та увірвавшись у боротьбу за зону Ліги чемпіонів і навіть більше – за третє місце з Манчестер Юнайтед.

В результаті команда Едді Гау закінчила сезон на четвертій позиції, тому тепер представить Англію в Лізі чемпіонів – неймовірний та швидкий за часом успіх для клубу, який сезоном раніше, а саме півтора роки тому, вів боротьбу за виживання.

Крім того, Ньюкасл міг виграти трофей за підсумками минулої кампанії, але у фіналі Кубка англійської ліги зазнав поразки від Манчестер Юнайтед. Водночас у рамках Кубка Англії "сороки" завершили виступи вже за підсумками першого ж матчу, вилетівши від Шеффілд Венсдей на стадії 1/32 фіналу.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Едді Гау став тим тренером, якого запросили нові власники після поглинання Ньюкаслу. Після призначення англійського фахівця та кількох зимових посилень він досить швидко змусив забути про "сорок" як про претендентів на виліт у Чемпіоншип, а вже минулого сезону — перевершив усі навіть найсміливіші очікування на чолі Ньюкасла.

Футбольний стиль Едді Гау досить простий для розуміння – тут ви не побачите ставки на тотальний контроль чи неймовірних за задумом комбінацій, що неможливо побудувати за півроку у команді. Ньюкасл під керівництвом Гау — це ставка на щільну оборону, стандарти та підключення до контратак правого захисника Кірана Тріпп'єра, щоб створювати кількісну перевагу. "Сороки" не могли диктувати гру топовим суперникам, але могли ставати для них дуже незручними опонентами, створювати їм проблеми за рахунок малої кількості вільного простору та в результаті відбирати очки.

Єдина проблема такого підходу – він не працює на довгій дистанції. Вже в другій половині минулого сезону у Ньюкасла стався помітний спад через банальну фізичну втому, але, на щастя, команді вдалося перевести дух і закінчити розпочате.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Якщо брати до уваги минулий сезон, то очевидним лідером на полі був правий захисник Кіран Тріпп'єр, від ролі якого на полі багато залежало — і оборона, і атака. Англійський вінгбек був абсолютно скрізь, постійно створюючи партнерам по команді в лінії атаки можливості для голів і справедливо визнавався найкращим захисником АПЛ-2022/23 за думкую фактично всіх футбольних експертів та ЗМІ.

У 38 проведених матчах у Прем'єр-лізі Тріпп'єр відзначився одним голом та сімома результативними передачами, що є відмінними показниками для гравця його позиції. Чи залишиться Ньюкасл настільки залежним від Кірана – покаже новий сезон. Можливо, акцент зміститься на користь багатомільйонного Сандро Тоналі чи перспективного форварда Олександра Ісака, який добре розпочав у Ньюкаслі, доки не отримав травму.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Сандро Тоналі (п, Мілан, 64 млн €)

Гарві Барнс (н, Лестер, 44 млн €)

Тіно Лівраменто (з, Саутгемптон, 37,2 млн €)

Янкуба Мінте (н, Оденсе, 8 млн €)

Гаранг Куол (н, Хартс, по)

Аллан Сен-Максімен (н, Аль-Ахлі, 27,2 млн €)

Кріс Вуд (н, Ноттінгем Форест, 17 млн €)

Карл Дарлоу (в, Лідс, 400 тис €)

Кіран Кларк (з, без клубу, ва)

Метті Лонгстафф (з, без клубу, ва)

Янкуба Мінте (н, Феєнорд, ор)

Келл Вотс (з, Віган, ор)

Джамал Льюїс (з, Вотфорд, ор)

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Ньюкасл має ту саму проблему, що й Брайтон з Астон Віллою. Йдеться про зростання конкуренції та потенційне повернення на більш високий рівень від Челсі, Тоттенгема та Ліверпуля. Крім того, на команду Едді Гау чекає великий і новий досвід у Лізі чемпіонів, а рівня ротації на кожну позицію для виступів на високому рівні і в АПЛ, і в ЛЧ у "сорок" поки що немає.

Навряд чи Ньюкасл повторить стрімкий успіх минулого сезону та знову потрапить до топ-4 турнірної таблиці. Головне завдання "сорок" — закріпитися в якості претендента на єврокубкову зону і показати, що минула кампанія не була одноразовою акцією.

Прогноз Football.ua: 7 місце