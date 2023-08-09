Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко знайомить вас із учасниками нового сезону чемпіонату Англії в рамках циклу матеріалів "Великий анонс".

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги стартує вже 11 серпня поєдинком між Бернлі та Манчестер Сіті, тому ми розпочинаємо знайомство з командами та оцінюємо їхні шанси у майбутньому розіграші найпрестижнішого європейського внутрішнього чемпіонату.

Другий наш матеріал буде присвячений командам, які у новому розіграші АПЛ можуть розчарувати, не виправдати очікувань або перебувати у боротьбі за збереження прописки в еліті, тож поговоримо ми про Ноттінгем Форест, Евертон, Вулвергемптон, Крістал Пелес та Вест Гем.

Читайте також наш перший текст, в якому ми представили новачків Прем'єр-ліги-2023/24.

Важливе уточнення: трансферну кампанію цього літа ще не завершено, тому саме у плані новачків слід чекати подальшого посилення у команд.

МИНУЛИЙ СЕЗОН

У минулому сезоні Ноттінгем Форест очікувано був одним з головних борців за виживання після підвищення в класі, проте зрештою "лісники" уникли вильоту за підсумками підсумкового 16-го місця, незважаючи на весь скепсис через вельми хаотичну трансферну кампанію клубу що влітку, що взимку. Цікаво, що гарантувати собі місце в АПЛ колектив Стів Купера зміг завдяки перемозі у передостанньому турі проти Арсеналу, який разом із Ман Сіті увесь сезон боровся за чемпіонство, хоча, звісно, саме у домашніх матчах команда в основному й набирала свої очки.

З урахуванням орендних угод, Форест тоді підписав фактично два склади нових футболістів: хтось справді зміг заграти, а хтось у статусі найоплачуванішого гравця клубу став одним із головних трансферних провалів минулої кампанії (йдеться про Джессі Лінгард).Можливо, Ноттінгем Форест пощастило, що минулого розіграшу виліт не стався насамперед через те, що були кілька команд на порядок гірші за нього.

У Кубку англійської ліги Ноттінгем Форест дійшов до півфіналу, звідки він вилетів від Манчестер Юнайтед за підсумками двоматчевого протистояння. Кінцевим пунктом "лісників" у Кубку Англії була стадія 1/4 фіналу, доки на шляху команди не зустрівся Ліверпуль.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

І якщо стосовно футбольних кадрів у Ноттінгем Форест були постійні ротаційні експерименти, і лише одиниці мали "залізне" місце в старті, то таку ж політику в плані тренерського штабу керівництво "лісників" не використовувало і надало Стіву Куперу повний багаж довіри.

Що ж тут говорити, коли на початку жовтня команда була на останньому місці в турнірній таблиці АПЛ, а преса повідомляла про можливе звільнення Купера, у Форесті зробили "крок конем" і замість відставки свого керманича вони оголосили про продовження з ним контракту. І це багатьох здивувало, адже нечасто бачиш, як команда з останнього місця та з відсутністю плану як такого щодо посилення складу бере і продовжує угоду з головним тренером.

За підсумками можна сказати, що Купер за таку довіру сплатив сповна і зберіг Ноттінгем Форест місце в еліті хоча б на один сезон.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Морган Гіббс-Вайт став найдорожчим трансфером в історії Фореста, але при цьому він був не менш суперечливим у момент оголошення про цю угоду. 30 мільйонів євро за гравця Вулвергемптона, який переважно блукав по орендах у Чемпіоншипі і не зміг стати основним у стані "вовків", — великий ризик, але це був ризик, який перевершив усі очікування.

23-річний атакуючий півзахисник молодіжної збірної Англії був чи не головною фігурою у таборі "лісників", забивши 5 голів та віддавши 8 результативних передач у 37 проведених матчах в АПЛ. Більше змогли забити тільки Тайво Авонії (10) та Бреннан Джонсон (8), але й Гіббс-Вайт ніколи й не був номінальним нападником, в якого він зараз перелаштовується, граючи як відтягнутий форвард у парі з "чистим" бомбардиром Авонії.

Насправді, у Фореста достатньо цікавих молодих виконавців, серед яких варто відзначити зимовий трансфер бразильського опорника Данило, так що подивитися за розвитком "лісників" як команди в цілому буде цікаво.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Ентоні Еланга (н, Манчестер Юнайтед, 17,5 млн €)

Кріс Вуд (н, Ньюкасл, 17 млн €)

Ола Айна (з, Торіно, ва)

Льюїс О'Браєн (п, ДіСі Юнайтед, по )

Мохамед Дрегер (з, Люцерн, по)

Хван Уїджо (н, Сеул, по)

Брандон Агілера (п, Ешторіл, по)

Лоїк Мбе Со (з, Генгам, по)

Ітан Горват (в, Лутон, по ) Сем Саррідж (н, Нешвілл, 5,8 млн €)

Кафу (п, Ротергем, ва)

Джордан Сміт (в, Стокпорт, ва)

Джек Колбек (п, КПР, ва)

Браян Охеда (п, Реал Солт-Лейк, ?)

Річі Ларія (з, Ванкувер, ор)

Джо Боулер (п, Кардіфф, ор)

Лайл Тейлор (н, без клубу, ва)

Джессі Лінгард (п, без клубу, ва)

Андре Аю (н, без клубу, ва)

Аднан Канурич (в, без клубу, ва)

Кейлор Навас (в, ПСЖ, по)

Ренан Лоді (з, Атлетіко, по)

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Поточна трансферна кампанія Ноттінгем Форест вже зовсім не схожа на ту, що була рік тому. Тепер команда Купера займається "чисткою" та робить "косметичні" посилення замість "капітального ремонту".

На нашу попередню думку, у Фореста достатньо цікавих молодих активів, щоб знову залишитися в АПЛ, але з іншого боку — не забуваємо, що минулого сезону багато в чому зіграв фактор везіння, і команда нерідко набирала очки там, де не мала їх набирати.

Безперечно, можливий виліт такої команди з низкою перспективних виконавців стане великим розчаруванням, а такий варіант розвитку подій більш ніж реальний.

Прогноз Football.ua: 16 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Евертон – команда, яка є суцільним розчаруванням для власних уболівальників, які не втомлюються проводити різноманітні акції протестів проти нинішнього управління клубу. Із сезону в сезон "іриски" ведуть неабияку боротьбу за порятунок аж до останнього туру, і щоразу мерсисайдцям дивом вдається залишитися, що називається "на межі". Так, у позаминулій кампанії було 16-те місце, минулої — 17-те. Наступне число як би напрошується само собою...

Так, усім чудово відомо про фінансові проблеми Евертона, що не дивно з огляду на зв'язки мажоритарного акціонера клубу Фархада Моширі з російським "бізнесом". З'являлася навіть інформація минулого сезону, що Моширі розформує клуб, якщо він вилетить до Чемпіоншипу. І якщо сприймати це як мотиваційний момент, то він, звичайно, спрацював – клуб все ще в АПЛ. З іншого боку – а чи хочуть уболівальники бачити такий Евертон? Питання для роздумів.

Зробивши весь акцент на боротьбі за виживання в АПЛ, Евертон очікувано ніяк не показав себе в кубкових турнірах: з Кубка англійської ліги "іриски" без шансів вилетіли від Борнмута в 1/16 фіналу, а з Кубка Англії — від Манчестер Юнайтед в 1/32 фіналу. Ну, головне, що не вилетіли з АПЛ, тому завдання було виконане.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

До трансферів і тренерських рокіровок Евертона завжди були питання, але варто визнати один факт — призначення Шона Дайча на посаду головного тренера замість Френка Лемпарда посеред минулого сезону стало найкращим рішенням керівництва "ірисок" за останній час, адже це стало однією з головних причин, чому мерсисайдці знову залишилися. в АПЛ. Незважаючи на всю легендарність Марсело Б'єлси, якого також пов'язували з Евертоном, він є системним тренером. Дайч — фахівець, здатний вичавлювати максимум з наявних активів.

Заради справедливості, з приходом Дайча футбол Евертона не став схожим на "другий Бернлі", коли з найскромнішим складом у лізі "бордові" своїм "антифутбольним" стилем неодноразово залишалися в еліті. Хоча в Евертоні зараз і є лідери того Бернлі в особі Тарковські та Макніла, мерсисайдці не соромляться за можливості грати в атаку, все ж залишивши після себе щось від періоду роботи Лемпарда.

У Шона Дайча насправді непроста робота зараз в Евертоні, яка навіть позбавлена якихось перспектив і сподівань на розвиток клубу. Фінанси на нові трансфери у "ірисок" обмежені, тож доведеться працювати з тим, що є. І це те, що Дайч вміє найкраще.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Після продажу Рішарлісона, систематичних травм Домініка Калверта-Льюїна та деяких провальних підписань, серед польових гравців можна зараз відзначити хіба що Двайта Макніла або Амаду Онана, але все ж далеко не вони є тими людьми, які врятували в скарбничку "ірисок" з десяток додаткових очок так точно. Цією людиною є основний голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд, у якого не бракує можливостей зробити у матчі черговий неймовірний сейв, що, звичайно, навряд чи порадує будь-якого воротаря.

Нехай це прозвучить трохи гіперболізовано, але Евертон просто повинен носити Пікфорда на руках, адже позитивні результати в низці поєдинків — виключно завдяки феноменальній реакції англійського воротаря. Здається, що час від часу Пікфорд входить у якийсь особливий режим гри на лінії, що забити йому за такого розкладу виглядає просто неможливим.

За кількістю виконаних сейвів у минулому сезоні АПЛ краще за Пікфорда (124) лише Давід Рая у Брентфорді (154) і Бернд Лено з Фулгема (144), на що, звичайно, дуже вливає стиль гри команд. Та й кількість пропущених м'ячів Евертона минулого сезону досить скромна як для команди на 17 місці (57). Для порівняння з прямими конкурентами з нижньої частини таблиці: Саутгемптон пропустив 73 голи, Лідс – 78, Лестер – 68, Форест – 68, Борнмут – 71, Вест Гем – 55, Вулвергемптон – 58. Менше тільки у команди, що виграла Лігу конференцій у минулому сезоні.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Арно Данжума (н, Вільярреал ор за 4,2 млн €)

Ешлі Янг (з, Астон Вілла, ва)

Андре Гомеш (п, Лілль, по)

Жан-Філіпп Гбамен (п, Трабзонспор, по)

Деле Аллі (п, Бешикташ, по)

Джаррад Брентвейт (з, ПСВ, по)

Жуан Вірджинія (в, Камбюр, по) Мойзе Кін (н, Ювентус, 30 млн €)

Елліс Сімс (н, Ковентрі, 7 млн €)

Нільс Нкунку (з, Сент-Етьєн, 2 млн €)

Асмір Бегович (в, КПР, ва)

Том Девіс (п, без клубу, ва)

Андрос Таунсенд (п, без клубу, ва)

Єрі Міна (з, без клубу, ва)

Конор Коуді (з, Вулвергемптон, по)

Рубен Вінагре (з, Спортінг Л, по )



ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Евертон — найнецікавіша команда для такої згубної справи, як прогнози. Наразі немає жодних вагомих підстав, щоб "іриски" піднялися хоча б у середину турнірної таблиці. Але також є три очевидні команди, які зараз виглядають більш реальними претендентами на виліт з різних причин, ніж мерсисайдці.

На нашу думку, на Евертон чекає черговий стабільний сезон. Але це той випадок, коли поняття "стабільність" зможе потішити вболівальників клубу лише наприкінці сезону, коли нарешті можна буде видихнути з полегшенням.

Прогноз Football.ua: 17 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Минулого сезону Вулвергемптон перебував у боротьбі за збереження прописки в АПЛ, а після потрапляння в зону вильоту на початку жовтня керівництво клубу звільнило Бруну Лаже з посади головного тренера. Лише через місяць "вовкам" вдалося вмовити Хулена Лопетегі очолити клуб — у результаті іспанський фахівець і його кадрові посилення взимку стрімко підняли Вулвергемптон ближче до середини таблиці, заздалегідь забувши про загрозу вирушити до Чемпіоншипу і провівши доволі спокійну кінцівку сезону без якихось турнірних інтриг.

Якихось серйозних амбіцій у кубках у Вулвергемптона зі зрозумілих причин не було, адже головним завданням було збереження прописки у Прем'єр-лізі. З Кубка Англії "вовки" вилетіли від Ліверпуля до 1/32 фіналу, а в Кубку англійської ліги на команду Лопетеги чекав виліт у Ноттінгем Форест у чвертьфіналі.

Однак у новому сезоні обмежитися "легким переляком" усім шанувальникам Вулвергемптона навряд чи вдасться. Колись перспективний футбольний проєкт китайських інвесторів за допомоги футбольного агента Жорже Мендеша зараз більше нагадує "мильну бульбашку", яка мала великі амбіції, але не виправдала очікувань і має в результаті великі проблеми з фінансовим фейр-плей.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР (ВАКАНТНО)

Що можна написати у пункті "головний тренер", якщо за три дні до старту нового сезону АПЛ цього головного тренера просто беруть і звільняють? Але якщо говорити точніше, це абсолютно не має нічого спільного з бажанням та рішенням керівництва клубу. Головний ініціатор розірвання контракту — сам Хулен Лопетегі, і для цього були вагомі причини в іспанського фахівця.

Як вже писали вище, у Вулвергемптона існують проблеми з ФФП. Ще перед останнім туром минулої кампанії Лопетегі висловив сумніви, що продовжить очолювати клуб саме через те, що боси "вовків" зайняті "латанням дір" у своїх фінансових звітах. Як наслідок, жодних серйозних підписань чекати не варто було що тоді, що зараз, але певні трансфери в рамках бюджету іспанцю обіцяні були. Проте як виявилося, у Вулвергемптоні зараз важко навіть з підписанням вільних агентів.

Після відходу низки ключових виконавців, головним з яких став багатомільйонний переїзд лідера команди Рубена Невеша до Саудівської Аравії, до команди повернувся лише фулбек Метт Доерті. Але тут головне питання в наступному: навіщо годувати Лопетегі обіцянками, якщо знаєте, що їх виконати не вийде? Чи таки не знаєте? Тоді хто планує бюджет? І що робити тепер команді, яка у кадровому питанні помітно втратила якість і залишилася без головного тренера за три дні до старту сезону?

Запитань до босів Вулвергемптона дуже багато, але відповідей на ці питання так само мало, як і пояснень аномальних сум, заплачених за трасфери Матеуса Куньї, Фабіу Сілви і так далі.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Враховуючи, що Вулвергемптон готовий зараз продавати всіх, виділяти когось конкретно з гравців немає сенсу.

Адже яка гарантія, що вже протягом кількох днів умовний Макс Кілман не вирушить до якогось Наполі, Гонсалу Гедеш не повернеться до Ла Ліги, а Педру Нету із Даніелом Поденсе не вирушать на заробітки до Саудівської Аравії?

Після відходу Хулена Лопетегі жодних гарантій немає. Той Того ж українського англійця Кілмана не було все ще продано в Наполі лише через наявність ліміту на доморощених гравців, яких серед цілої діаспори португальців у клубі потрібно ще постаратися знайти.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Матеус Кунья (н, Атлетіко, 50 млн €)

Бубакар Траоре (п, Мец, 11 млн €)

Метт Доерті (з, Тоттенгем, ва)

Том Кінг (в, Нортгемптон, ва)

Бендегуз Болла (з, Грассгоппер, по)

Фабіо Сілва (н, ПСВ, по)

Гонсало Гедеш (н, Бенфіка, по)

Бруну Жордан (п, Санта Клара, по) Рубен Невеш (п, Аль-Хіляль, 55 млн €)

Натан Коллінз (з, Брентфорд, 26,85 млн €)

Конор Коуді (з, Лестер, 8,7 млн €)

Рауль Хіменес (н, Фулгем, 6,4 млн €)

Раян Джайлс (з, Лутон, 5,85 млн €)

Хаяо Кавабе (п, Стандард, 1,5 млн €)

Матія Шаркич (в, Міллволл, 1,4 млн €)

Луї Моулден (в, Рочдейл, ор)

Чікіньо (н, Сток Сіті, ор)

Кі-Яна Гувер (з, Сток Сіті, ор)

Дієго Коста (н, без клубу, ва)

Адама Траоре (н, без клубу, ва)

Жоау Моутінью (п, без клубу, ва)

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

З урахуванням всіх вищесказаних факторів, Вулвергемптон наряду з Шеффілд Юнайтед та Лутоном наразі став третім очевидним претендентом на виліт, на нашу думку. Зазвичай такі "каламутні" історії нічим добрим не закінчуються. І це ще ми бачимо лише вершину айсберга.

Прогноз Football.ua: 18 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

В останні сезони Крістал Пелес створює про себе враження досить перспективного футбольного проєкту через грамотні трансфери молодих перспективних виконавців, відкриття сучасної футбольної академії і, здавалося б, еволюції підходу керівництва клубу до більш сучасних футбольних канонів після призначення Патріка Вієйра на посаду головного тренера. Але з появою перших же некатастрофічних труднощів учень тренерської школи Манчестер Сіті та капітан того самого непереможного Арсеналу Венгера був звільнений, а Крістал Пелес зробив розворот на 180 градусів до витоків "типового британського" футболу, повернувши до клубу легендарного Роя Годжсона.

І 76-річний фахівець у перших же матчах після повернення до свого рідного клубу здобув серію перемог, убезпечив "орлів" від малоймовірного, але можливого вильоту до Чемпіоншипу та фінішував на 11-му місці, що для Крістал Пелес є цілком типовою позицією.

Але про Годжсона трохи пізніше, а зараз коротко про кубкові виступи лондонців. З Кубка Англії "орли" вилетіли на стадії 1/32 фіналу від Саутгемптона, який став останньою командою таблиці минулого сезону. У Кубку ліги Крістал Пелес зупинився на стадії 1/16, вилетівши від Ньюкасла за підсумками післяматчевої серії пенальті.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Рой Годжсон — унікальна людина для англійського футболу. Скажімо більше – легендарна! Ми вже збилися з рахунку, скільки разів досвідчений фахівець повертався з пенсії, аби посеред сезону повернутися до Прем'єр-ліги. І коли до Годжсона звернувся його рідний Крістал Пелес – він відмовити, звичайно, тим більше не міг.

Щоправда, спочатку "орли" домовилися з 76-річним фахівцем у рамках тимчасової співпраці до кінця сезону, але керівництво Крістал Пелес влітку вирішило запропонувати Рою залишитися ще як мінімум на сезон, поставивши перед ним мету фінішувати в першій половині турнірної таблиці.

Звичайно, приємно знову бачитиме Годжсона в АПЛ, але з іншого боку — не залишає відчуття, що боси Крістал Пелес своїм рішенням перекреслили два останніх роки з моменту відходу Роя на пенсію, коли клуб вирішив змінити вектор розвитку.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Говорячи про головну зірку Крістал Пелес останніх кількох сезонів, усі безперечно назвали б ім'я Вілфріда Заха. Але контракт івуарійського вінгера завершився, продовжувати він його не захотів, вирішив залишити АПЛ і вирушив на кілька рівнів нижче в турецький Галатасарай. Тепер у "орлів" немає такого очевидного хедлайнера команди, але є достатньо молодих та перспективних футболістів, серед яких уже сьогодні явно вирізняються двоє — атакуючий півзахисник Еберечі Езе та вінгер Майкл Олісе.

Езе, звичайно, досвідченіший і вже досить давно в Крістал Пелес — саме від нього очікують, що він стане новим лідером команди після відходу Заха. Минулого сезону АПЛ він забив 10 голів і віддав 4 асистів у 38 матчах. Цілком можна припустити, що ці показники покращаться, адже тепер немає Заха, якому віддавали м'яч за будь-якої зручної можливості.

Але більш зрілий вік — не єдина причина, чому 25-річний Езе бачиться більше в ролі головного хедлайнера Крістал Пелес. 21-річний Майкл Олісе, який забив 2 голи та віддав 11 асистів у 37 матчах минулого сезону АПЛ, став об'єктом зацікавленості з боку Манчестер Сіті та лондонського Челсі. Першим потрібна заміна для Ріяда Мареза. Другі — просто хочуть забрати кожного другого проспекта, але після травми Крістофера Нкунку потенційний трансфер Олісе виглядає вже більш логічно.

Але куди б Крістал Пелес не продав Олісе – це поза всяким сумнівом буде ще один серйозний кадровий удар по лінії атаки команди. І "орли" це чудово це розуміють: вони навіть не розглядали б продаж Олісе принаймні цього літа, якби не одне "але". У контракті англійського вінгера є пункт про викуп у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів, і єдина причина, чому його ще ніхто не активував — поки Олісе травмований, а клуби-покупці чекають на конкретику щодо термінів його відновлення.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Матеус Франса (п, Атлетіко Мінейро, 20 млн млн €)

Джефферсон Лерма (п, Борнмут, ва) Вілфрід Заха (н, Галатасарай, ва)

Джек Батленд (в, Рейнджерс, ва)

Лука Мілівоєвич (п, Шабаб, ва)

Люк Планж (н, Карлайл Юнайтед, ор)

Джеймс Макартур (п, без клубу, зк)

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

У період роботи Патріка Вієйра Крістал Пелес прогресував в ігровому плані та футбольних кадрах, але поки не демонстрував покращення результатів. Годжсон здатний дати результат — поза всякими сумнівами, але чи здатний він відмовитися від прагматичного британського стилю з командою, яка з моменту його останнього перебування на Селгерст Парк помітно змінилась на корись молодості та сучасності з погляду футбольного стилю? Якщо так — відмінно!

Але якщо ні, тоді Крістал Пелес, на жаль, розчарує в обох аспектах, особливо якщо разом із Заха втратить ще й Олісе.

Давайте пояснимо: якщо Годжсон виконає поставлене завдання фінішувати у першій половині таблиці – тоді те, з якою грою він це зробить, відійде на другий план. Але якщо "орли" повернуться до прагматичного стилю і залишаться на тому ж рівні, а то й взагалі опустяться в турнірній таблиці, — ось саме це стане розчаруванням.

Прогноз Football.ua: 15 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Минулий сезон Вест Гема вийшов дуже неоднозначним. Як би не хотілося використати саме таке формулювання через негативні асоціації, що віють від одного нашого імперського сусіда, але що ж зробиш, якщо так воно і є...

З одного боку, "молотобійці" провалили сезон в АПЛ, боролися за виживання в нижній частині таблиці та фінішували на 14 місці, хоча ми вже навіть встигли звикнути до їхньої боротьби за єврокубки в останні кілька років. З іншого — команда виграла свій перший трофей за останні 43 роки, обігравши Фіорентину у фіналі Ліги конференцій, що, здається, повністю перекриває стрімке падіння команди в нижню частину таблиці в чемпіонаті Англії.

З урахуванням акценту лондонців на забезпечення гарантії місця в АПЛ та участі у третьому за силою єврокубку, внутрішні кубкові матчі команду не особливо цікавили. В результаті ми отримали виліт від Блекберна у 1/16 фіналу Кубка англійської ліги за підсумками післяматчевої серії пенальті та виліт від Манчестер Юнайтед у 1/8 фіналу Кубка Англії.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Девід Моєс, поза всякими сумнівами, вже "золотими буквами" вписав своє ім'я в історію Вест Гема, адже приходив він у команду, яка веде боротьбу за виживання, але за підсумком вивів її до рівня стабільного учасника єврокубків від Англії та першого виграного трофея за 43 роки. Проте вкинемо ложку дьогтю в цю гарну історію, адже інакше Вест Гема не був би саме в цьому матеріалі.

Протягом минулого сезону складалося відчуття, що Моєс вже досяг максимуму в стані "молотобійців", і в подальшому, за відсутності якихось змін у тому ж тактичному плані, команда лише регресуватиме. Такі реалії великого футболу – він постійно розвивається, і на одній незмінній тактиці тримати планку результатів на тривалій дистанції є завданням зі "зірочкою", яке підкорюється одиницям.

Вест Гем на чолі з Моєсом давно всім зрозумілий в рамках англійської Прем'єр-лігі, але навряд чи вже настільки цікавий, якщо є Брайтон, Ньюкасл Юнайтед, Астон Вілла і навіть Бернлі. На жаль, команда Моєса давно не дивувала суперників у АПЛ, що вилилося у підсумкове місце у нижній частині таблиці. Так, "молотобійці" все одно були рівнем вищим за переважну більшість учасників Ліги конференцій, адже їх можна було здивувати, оскільки не граєш з ними по кілька разів на рік протягом кількох сезонів поспіль.

І так, є підозри, що Моєс уже показав у Вест Гемі все, що міг, але ж це не стосується таких хлопців, як Бенрахма, Пакета чи майбутній новачок Едсон Альварес, які можуть та мають потенціал бути краще та цікавіше поза прагматичною та контратакуючою системою Девіда Моєса з акцентом на щільну оборону.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Цього літа Вест Гем здійснив рекордний продаж англійського футболіста в історії, продавши свого центрального захисника і капітана Деклана Райса в лондонський Арсенал більш ніж за 116 мільйонів євро (без бонусів), тому тепер інший англієць, 26-річний вінгер Джаррод Боуен, отримає більшу роль у команді і більшу увагу з боку фанатів "молотобійців".

Так, минулий сезон візуально був далеко не найкращим для англійського нападаючого з моменту його переходу у Вест Гем взимку 2020 року. Про це говорить банальна статистика: в АПЛ у сезоні-2022/23 він забив 6 голів і віддав 6 асистів у 38 матчах, тоді як роком раніше ці показники були рівно вдвічі кращі – 12 голів та 12 асистів у 36 поєдинках.

Ні Боуен, ні Вест Гем, ні Девід Моєс не стали різко гірше за рік. Просто інші команди АПЛ стали краще, а "молотобійці" не змінилися. Що зміниться для Боуена цього року – роль на полі, у роздягальні команди та в очах уболівальників Вест Гема, з чим йому ще доведеться впоратися.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Едсон Альварес (п, Аякс, незабаром)

Нікола Влашич (п, Торіно, по)

Деклан Райс (п, Арсенал, 116,6 млн €)

Джанлука Скамакка (н, Аталанта, 25 млн €)

Артур Масуаку (з, Бешикташ, 2 млн €)

Мануель Лансіні (п, Рівер Плейт, ва)



ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Можливі причини, чому Вест Гем може не виправдати очікувань і навіть змінити тренерський штаб протягом сезону, ми розібрали вище. Так, "молотобійці" не мають великої лави для запасних, щоб претендувати на "високі гори", але мають ряд виконавців, з якими можна і потрібно боротися за єврокубкові місця і безальтернативно зберігати позицію в "десятці".

Але минулий сезон АПЛ показав, що Вест Гему важче дивувати своїх суперників, хоча очікування від команди залишаються після виграної Ліги конференцій. Однак цей перший трофей за 43 роки може зіграти злий жарт для Вест Гема, якщо Моєс не запропонує у Вест Гемі щось нове у тактичному аспекті на тлі постійно прогресуючих суперників, що вимушені змінюватися, коли щось йде не так — і неважливо, чи то Манчестер Сіті, чи то Борнмут.

Прогноз Football.ua: 13 місце