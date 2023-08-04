Англія

Захисник Роми може перебратись в АПЛ.

Ноттінгем Форест продовжує працювати над посиленням захисної ланки в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, англійський клуб зробив пропозицію щодо захисника Роми Роджера Ібаньєса.

Ноттінгем Форест готовий заплатити за гравця збірної Іспанії близько 25 мільйонів фунтів.

У цьому сезоні Ібаньєс відіграв 48 матчів, забивши три голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома зацікавлена в продажу Ібаньєса та вже знайшла йому потенційну заміну.