Італія

Футболіст протримався в клубі три роки.

Бразильський центральний захисник Роджер Ібаньєс розпочав виступи в складі італійської Роми з оренди взимку 2020 року, після чого доволі швидко припав до душі тодішньому керівництву та тренерському штабу команди й зрештою здійснив повноцінний трансфер за 9 млн євро.

Однак Жозе Моурінью згодом виявився тим керманичем, який охоче використовуватиме послуги виконавця заради успіху колективу, однак не буде триматись за 24-річного виконавця, якщо за нього запропонують непогані кошти.

Черговий непоганий сезон у виконанні футболіста з італійським походженням у підсумку призвів до того, що Рома виставила на нього цінник у розмірі 25 млн євро, що має допомогти клубу боротись із фінансовим навантаженням.

Як повідомляє італійська преса, найближчими днями спортивний директор "вовків" Тьягу Пінту відвідає Лондон, де буде не тільки домовлятись про перехід нападника лондонського Вест Гема Джанлуки Скамакки, а й запропонує Ібаньєса кільком потенційним покупцям.

На заміну Роджеру Рома тим часом планує запросити представника менхенгладбахської Боруссії Ніко Елведі.

У цьому сезоні Ібаньєс відіграв 48 матчів, забивши три голи.