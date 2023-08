Шеффілд Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Арсеналу Остоном Трасті.

Угода з 24-річним американцем розрахована на чотири роки. У складі команди АПЛ футболіст виступатиме під п'ятим номером.

Welcome to the Blades, Auston Trusty! ✍️🇺🇸 pic.twitter.com/JCL8JWxILo