Контракт з 24-річним гравцем збірної США розрахований на чотири роки.
Остон Трасті, ФК Шеффілд Юнайтед
03 серпня 2023, 18:37
Шеффілд Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Арсеналу Остоном Трасті.
Угода з 24-річним американцем розрахована на чотири роки. У складі команди АПЛ футболіст виступатиме під п'ятим номером.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу гравця збірної США становила близько 5,8 мільйонів євро.
Минулого сезону Трасті провів 48 матчів у складі Бірмінгема на правах оренди. На його рахунку чотири забиті м'ячі та дев'ять результативних передач.