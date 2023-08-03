Англія

Контракт з 24-річним гравцем збірної США розрахований на чотири роки.

Шеффілд Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Арсеналу Остоном Трасті.

Угода з 24-річним американцем розрахована на чотири роки. У складі команди АПЛ футболіст виступатиме під п'ятим номером.

Welcome to the Blades, Auston Trusty! ✍️🇺🇸 pic.twitter.com/JCL8JWxILo — Sheffield United (@SheffieldUnited) August 3, 2023

За інформацією ЗМІ, сума трансферу гравця збірної США становила близько 5,8 мільйонів євро.

Минулого сезону Трасті провів 48 матчів у складі Бірмінгема на правах оренди. На його рахунку чотири забиті м'ячі та дев'ять результативних передач.