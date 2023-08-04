Англія

Португалець, який гратиме під ім'ям Форбс, підписав контракт до 30 червня 2028 року.

Вихованець академії Манчестер Сіті Карлос Боржес став гравцем Аякса, повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 19-річним португальцем, який виступатиме під ім'ям Форбс, розрахована до літа 2028 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 14 мільйонів євро, а за рахунок бонусів вона може збільшитись до 19 млн євро.

Минулого сезону Боргес провів 33 матчі за молодіжну команду "городян", у яких забив 29 голів та віддав 18 гольових передач. Також він був визнаний найкращим гравцем молодіжної АПЛ та став найкращим бомбардиром.