Англія

Команда зацікавлені у придбанні гравця.

Евертон став фаворитом у підписання захисника Манчестер Юнайтед, Гаррі Магвайра - повідомляє ресурс Football Insider.

Згідно зі звітами, клуби ведуть активні перемовини про можливий трансфер.

Футбольні прихильники зацікавлені спостерігати за розвитком ситуації, адже цей перехід може внести великі зміни в складі обох команд.

Евертон буде радий придбати досвідченого захисника, який може підсилити їхню команду і допомогти боротися за вищі місця в Англійській Прем'єр-лізі, минулого сезону він провів 31 матч в усіх можливих турнірах.