Команда зацікавлені у придбанні гравця.
Гаррі Магвайр - Getty Images
04 серпня 2023, 17:56
Евертон став фаворитом у підписання захисника Манчестер Юнайтед, Гаррі Магвайра - повідомляє ресурс Football Insider.
Згідно зі звітами, клуби ведуть активні перемовини про можливий трансфер.
Футбольні прихильники зацікавлені спостерігати за розвитком ситуації, адже цей перехід може внести великі зміни в складі обох команд.
Евертон буде радий придбати досвідченого захисника, який може підсилити їхню команду і допомогти боротися за вищі місця в Англійській Прем'єр-лізі, минулого сезону він провів 31 матч в усіх можливих турнірах.