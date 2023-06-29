Команда, у якій виступає Віталій Миколенко, зіграє у синій формі з білим коміром.
ФК Евертон
29 червня 2023, 19:50
Евертон на своєму офіційному сайті представив нову домашню форму на наступний сезон.
Новинка від компанії Hummel, яка незабаром святкуватиме 100-річчя, виконана у традиційному синьому кольорі.
Вперше за останні десять сезонів на формі "ірисок", у складі яких виступає українець Віталій Миколенко, буде комір, пофарбований у білий колір. На комірі буде зображено візерунок, що символізує конструкцію домашнього стадіону клубу Гудісон Парк.
Також стрічка з таким візерунком буде на рукавах футболки.
За підсумками минулого сезону Евертон посів 17 місце у турнірній таблиці АПЛ, зберігши прописку в елітному дивізіоні.