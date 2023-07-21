Англія

Нідерландець — про центрального захисника.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг назвав Гаррі Магвайра важливою частиною команди та запевнив, що радий його присутності у складі.

"Ми поважаємо Гаррі Магвайра — він дуже важливий для цього складу, для цієї команди. На його позиції в нас чотири футболісти.

Я говорив про стабільність, ми знаємо, що не можемо робити це з 11 гравцями, і тому я радий, що у нас є чотири дуже хороших центральних захисники", — наводить слова Тен Гага Фабріціо Романо.

За минулий сезон англієць зіграв 31 матч (1593 хвилини).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Магвайр вирішив залишити Манчестер Юнайтед на тлі позбавлення статусу капітана.