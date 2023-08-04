Англія

Футболіст прокоментував ситуацію із расизмом у іспанському чемпіонаті.

Футбольна зірка Дієго Коста висловився щодо серйозної проблеми расизму, що існує в іспанській Прімері. За повідомленням видання Relevo, Коста прокоментував, що стикався з дискримінаційними висловами та образами з боку суперників, коли приєднався до ліги.

"Коли я прийшов у лігу, суперники казали мені "повертайся у свою країну", "мавпяча с**а" У Вінісіуса є причини боротися, але якби він грав за Хетафе чи Райо, вони б йому сказали "Йди додому, ідіот, ось за що тобі платять". Іспанській федерації та суспільству було б байдуже".

Такі випадки расизму є сумним підтвердженням, що футбольне суспільство все ще має стикатися з проблемою нетерпимості та дискримінації.

Ці слова Дієго Коста стали вагомим зверненням до футбольної спільноти та суспільства загалом, щоб звернути увагу на проблему расизму у спорті та викликати до боротьби з дискримінацією в будь-яких її проявах, гравець наразі перебуває без футбольного клубу.