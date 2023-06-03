Англія

"Вовки" втратять двох досвідчених гравців.

Вулвергемптон вже розпочинає формування складу на наступний сезон. "Вовки" оголосили про завершення співпраці з двома досвідченими гравцями.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, наступного сезону за Вулвергемптон вже не зіграють Жоау Моутінью та Дієго Коста.

Зазначимо, що португалець виступав за "вовків" з 2018 року, тоді як Коста приєднався лише на початку цього сезону.

У Моутінью — дві результативні передачі у 36 матчах на клубному рівні в цій кампанії, тоді як Коста забив гол у 25 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лопетегі не впевнений, що продовжить очолювати Вулвергемптон.