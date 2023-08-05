Англія

Лондонці знайшли заміну Деклану Райсу.

Вест Гем після продажу Деклана Райса в Арсенал за рекордну суму знаходиться в пошуку нового футболіста в центр поля.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб домовився про особисті умови з півзахисником Аякса Едсоном Альваресом.

Стверджується, що тепер справа за клубами. Вест Гем розпочав перемовини з Аяксом щодо суми компенсації.

Минулого сезону Едсон Альварес провів за Аякс 44 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив чотири голи, віддав три результативні передачі та заробив 16 жовтих карток.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Д вийшла з перемовин щодо Альвареса.