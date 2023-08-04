Англія

Форвард ПСЖ може переїхати в АПЛ.

Нападник ПСЖ Юго Екітіке може змінити клубну прописку, повідомляє видання RMC Sport.

За інформацією джерела, Вест Гем націлився на форварда парижан. Сам футболіст не проти змінити команду через нестачу ігрової практики. Окрім Вест Гема на Екітіке претендує ще один представник АПЛ Ноттінгем Форест.

В минулому сезоні 21-річний француз зіграв 34 матчі в усіх турнірах. Забив 4 голи й стільки ж разів асистував партнерам.

Раніше повідомлялось, що керівництво ПСЖ розчароване в Екітіке та розраховує продати гравця влітку.