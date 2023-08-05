Англія

Містяни хочуть зберегти захисника.

Манчестер Сіті активно працює над посиленням складу в поточне трансферне вікно, проте не забуває й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє видання The Athletic, англійський клуб зробив покращену пропозицію контракту захиснику Кайлу Вокеру.

Зазначимо, що перша редакція угоди була відхилена англійцем ще в червні.

У минулому сезоні Кайл Вокер провів на клубному рівні 39 поєдинків, у яких він відзначився одним асистом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вокер повідомив Гвардіолі про бажання перейти в Баварію.