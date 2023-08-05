Містяни хочуть зберегти захисника.
Кайл Вокер, getty images
05 серпня 2023, 10:28
Манчестер Сіті активно працює над посиленням складу в поточне трансферне вікно, проте не забуває й про внутрішні ресурси.
Як повідомляє видання The Athletic, англійський клуб зробив покращену пропозицію контракту захиснику Кайлу Вокеру.
Зазначимо, що перша редакція угоди була відхилена англійцем ще в червні.
У минулому сезоні Кайл Вокер провів на клубному рівні 39 поєдинків, у яких він відзначився одним асистом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вокер повідомив Гвардіолі про бажання перейти в Баварію.