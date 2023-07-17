Англія

Досвідчені футболісти можуть залишити команду.

Манчестер Сіті продовжує працювати над комплектацією складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, два гравці, Кайл Вокер та Ріяд Марез, хочуть отримати від Хосепа Гвардіоли гарантії ігрової практики.

Обидва футболісти отримали пропозиції від інших клубів: Вокер — від Баварії, а Ріяд Марез — від Аль-Ахлі, тому роздумують над зміною клуба.

Вокер та Марез хочуть зрозуміти плани іспанського тренера — чи будуть вони грати в основі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марез готовий до переїзду до Саудівської Аравії, але чекає на рішення Манчестер Сіті.