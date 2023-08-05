Англія

Форвард — про перехід в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед нарешті оголосив про підписання Расмуса Гойлунда. Данський нападник зайвий раз нагадав, що вболіває за "червоних дияволів" з дитинства.

"Не секрет, що я був фанатом цього великого клубу з дитинства, і я мріяв вийти на Олд Траффорд як гравець Манчестер Юнайтед.

Я неймовірно схвильований можливістю перетворити цю мрію в реальність, і я сповнений рішучості відплатити за віру, яку клуб виявив до мене. Моя кар'єра ще на початку, але я знаю, що готовий зробити цей крок вперед і грати з цією групою гравців світового класу.

Як тільки я поговорив з менеджером, я знав, що це середовище буде ідеальним для мого розвитку; Я насолоджуюся можливістю працювати з одним із найкращих тренерів у світі. Під його керівництвом і з його підтримкою я знаю, що здатний досягти великих результатів разом зі своїми новими товаришами по команді в цьому особливому клубі", — наводить слова Гойлунда офіційний сайт "червоних дияволів".

Зазначимо, що сума трансферу не розголошується, проте раніше повідомлялось, що данець обійшовся Манчестер Юнайтед у 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів.