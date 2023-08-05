Данський нападник буде виступати за "червоних дияволів".
Гойлунд та Тен Гаг, фото Манчестер Юнайтед
05 серпня 2023, 14:43
Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", новачком команди став данський нападник Расмус Гойлунд.
Сторони уклали угоду на п'ять сезонів — до літа 2028 року. У Манчестер Юнайтед також є опція подовження угоди ще на рік.
Минулого сезону 20-річний бомбардир провів 42 матчі, в яких забив 16 голів та віддав сім гольових передач.
Зазначимо, що сума трансферу не розголошується, проте раніше повідомлялось, що данець обійшовся Манчестер Юнайтед у 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів.