Англія

Данський нападник буде виступати за "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", новачком команди став данський нападник Расмус Гойлунд.

Сторони уклали угоду на п'ять сезонів — до літа 2028 року. У Манчестер Юнайтед також є опція подовження угоди ще на рік.

Минулого сезону 20-річний бомбардир провів 42 матчі, в яких забив 16 голів та віддав сім гольових передач.

Зазначимо, що сума трансферу не розголошується, проте раніше повідомлялось, що данець обійшовся Манчестер Юнайтед у 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів.