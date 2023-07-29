Англія

Сума трансферу футболіста становитиме близько 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Нападаючий Аталанти Расмус Гойлунд незабаром стане гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 20-річного данця за 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Зазначається, що протягом наступних 24 годин трансфер буде оформлено офіційно та будуть підписані всі документи.

До цього "червоні дияволи" погодили контракт із Расмусом, який буде розрахований на п'ять років.

Минулого сезону Гойлунд провів 42 матчі, в яких забив 16 голів та віддав сім гольових передач.