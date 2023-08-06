Англія

Еквадорський хавбек пропустив товариську гру з Райо Вальєкано через пошкодження.

У товариському поєдинку проти іспанського Райо Вальєкано, що завершився внічию 1:1, за Брайтон не зіграв центральний півзахисник Мойзес Кайседо, якого у літнє трансферне вікно пов'язують з можливим переходом до лондонського Челсі.

21-річний еквадорець опинився поза заявкою "чайок", проте, як повідомив генеральний директор Брайтона Пол Барбер, причиною відсутності головної трансферної цілі Челсі стала травма підколінного сухожилля.

"Мойзес отримав невелику травму підколінного сухожилля наприкінці тренування, тому його не включили його у заявку на гру. Оскільки до сезону Прем'єр-ліги залишився лише тиждень, тому немає сенсу ризикувати ним сьогодні", — цитує слова гендира Брайтона журналіст Бен Джейкобс.

Раніше повідомлялося, що Брайтон не збирається йти на поступки Челсі щодо Мойзеса Кайседо, вимагаючи за його трансфер близько 100 мільйонів фунтів.