Англія

Керманич дав свій коментар.

У матчі за Суперкубок Англії-2023 між собою в очному поєдинку зустрілися лондонський Арсенал та Манчестер Сіті, за підсумками якого "каноніри" розпочали новий сезон виграним трофеєм завдяки перемозі над володарем треблу минулої кампанії.

Коментар після матчу дав керманич "канонірів" Мікель Артета.

"Відчуття чудові. Навряд чи щось може бути краще, ніж на Вемблі обіграти кращу команду світу, причому так, як це зробили ми. Це справді надихає.

У нас були чудові моменти, особливо у першому таймі, коли їх було три. На жаль, усі знають, що буває, коли таким не користуєшся. Ми припустилися маленької помилки в центрі поля, не винесли м'яч, а через секунду вже виймали м'яч із сітки. Після цього було дуже важко, але ми приймали вірні рішення, зробили заміни та змінили схему, отримали імпульс та зрівняли рахунок, а потім і перемогли за пенальті.

Це здорово. Ми тут саме за цим: вигравати трофеї, вести клуб до успіху. Радісно бачити стільки щасливих та гордих людей”, — наводить слова Артети Football.London.

На Football.ua доступний огляд матчу Арсенал — Манчестер Сіті.