Англія

Наставник дав свій коментар.

У матчі за Суперкубок Англії-2023 між собою в очному поєдинку зустрілися лондонський Арсенал та Манчестер Сіті, за підсумками якого "каноніри" розпочали новий сезон виграним трофеєм завдяки перемозі над володарем треблу минулої кампанії.

Коментар після матчу дав керманич "містян" Пеп Гвардіола.

"Незалежно від того, програли ми чи перемогли, прямо зараз я знаю, в якому положенні знаходиться команда. Нам потрібно відновитися і підготуватися до матчу з Бернлі, потім полетіти в Афіни, зіграти о десятій вечора, закінчити о другій годині ночі, повернутися і зіграти в суботу з Ньюкаслом вдома.

Ми однозначно хотіли б сьогодні перемогти, але часом потрібно прийняти поразку і віддати належне супернику.

Ми завершили неймовірно напружений сезон, гравці поїхали до збірних і навіть, можливо, три тижні не відпочили. Ми зібралися, трохи потренувалися в Манчестері, потім полетіли до Азії, де тренуватися неможливо", — наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

На Football.ua доступний огляд матчу Арсенал — Манчестер Сіті.