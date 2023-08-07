Англія

Футболіст не перейде до клубу.

Тоттенхем відхилив фінальну пропозицію мюнхенської Баварії щодо Гаррі Кейна — повідомляє ресурс The Athletic.

У червні Баварія відхилила першу пропозицію стосовно Кейна в розмірі 70 мільйонів євро плюс бонуси, а на початку липня було відхилено другу збільшену пропозицію.

Тоттенгем все ще сподівається, що зможе переконати англійця продовжити умову.

Новий головний тренер Ангелос Постекоглу неодноразово наполягав на швидкому вирішенні питання, сказавши минулого місяця: "Думаю, для всіх, кого це стосується, було б краще, якби ми вирішили це питання швидко. Я не думаю, що це добре для когось".

Після перемоги над Шахтарем з рахунком 5:1 у товариському матчі, в якому Кейн забив чотири голи, Постекоглу зізнався, що веде "відкритий діалог" з гравцем і клубом щодо ситуації.