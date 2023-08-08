Англія

Французький форвард отримав ушкодження у товариському матчі.

Нападник Челсі Крістофер Нкунку не зможе допомогти своїй новій команді на старті цього сезону. Про це повідомляє журналіст Алекс Голдберг у своєму твіттері.

Нагадаємо, 25-річний француз зазнав пошкодження коліна в товариському матчі проти дортмундської Боруссії (1:1).

Передбачалося, що форвард встигне відновитися до старту сезону АПЛ, проте, за інформацією джерела, футболіст вибув на кілька місяців.

Нкунку став гравцем Челсі цього літа. Під час передсезонної підготовки він провів чотири матчі, в яких забив два м'ячі.

Додамо, що у першому турі АПЛ Челсі на своєму полі прийме Ліверпуль. Гра відбудеться 13 серпня, о 18:30 за київським часом.