Англія

Досвідчений голкіпер прийняв рішення.

Манчестер Юнайтед після відходу Давіда Де Хеа підписав Андре Онана, проте це не єдині зміни, які могли відбутися у воротарській ланці.

Досі незрозуміле майбутнє Діна Гендерсона, який хоче грати, а не бути другим воротарем. До того ж Том Гітон цікавив новачка АПЛ — Лутон Таун.

Втім, як повідомляє журналіст Manchester Evening News Семуел Лакхерст, досвідчений голкіпер вирішив залишитись в Манчестер Юнайтед.

Це відбулось після продуктивної розмови з головним тренером команди Еріком Тен Гагом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тен Гаг проти продажу Грінвуда, але може погодитись на оренду.