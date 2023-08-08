Англія

"Клинки" розлучаться зі Сандером Берге, який приєднається до ще одного новачка Прем'єр-ліги в особі Бернлі.

Центральний півзахисник та головна зірка Шеффілд Юнайтед Сандер Берге цього літа змінить клубну прописку та стане новим гравцем Бернлі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "клинки", які за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу вийшли до АПЛ, погодилися продати свого лідера до прямого конкурента у боротьбі за місце в еліті.

Берге вже пройшов медогляд у таборі команди Венсана Компані після того, як всі сторони дійшли між собою згоди, тому залишається лише офіційне підтвердження.

Нагадаємо, Сандер Берге у статусі одного з найталановитіших півзахисників перейшов до Шеффілд Юнайтед із Генка взимку 2020 року за 25 мільйонів євро, проте через регулярні травми 25-річний норвежець не зміг у повній мірі реалізувати свій потенціал.

У минулому сезоні норвезький хавбек зіграв 43 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 7 голів та віддав 6 результативних передач. Його контракт із "клинками" спливає влітку 2024 року.

Нагадаємо, раніше Шеффілд Юнайтед, незважаючи на старт нового сезону вже цього тижня, також продав свого головного бомбардира команди Ілімана Ндіає у Марсель за 17 мільйонів євро.