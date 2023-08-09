Англія

Клуб може підписати футболіста.

Італійський гравець Вілфред Ньонто все ще хоче залишити Лідс, який вилетів, і Евертон, як повідомляється, повернувся до перемовин щодо гравця.

Універсальний форвард може грати на будь-якому фланзі або навіть як фальшива дев'ятка в нападі.

Лише в 19 років він пройшов через молодіжну академію Інтера і залишив вільним агентом Цюріх у 2020 році.

Прихід нового тренера Даніеля Фарке може дати Ньонто більше шансів у Лідсі, але Footballtransfers.com стверджує, що ліверпульський клуб хоче реалізувати трансфер італійського футболіста.