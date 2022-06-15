Лига наций

Нападник увірвався до лав національної команди в цьогорічній Лізі націй.

Збірна Італії в третьому в історії розіграші Ліги націй УЄФА, як і переважна більшість топ-збірних Старого Світу, демонструє невтішні результати.

Зокрема, напередодні чинні чемпіони Європи примудрилися отримати одразу п’ять м’ячів у свої ворота від національної команди Німеччини (5:2).

Німеччина — Італія 5:2 Відео голів та огляд матчу

Лише після цього "Скуадра Адзурра" хоча б трохи схаменулася, та наостанок відіграла бодай два голи в суперників.

Один із забитих м’ячів, на 78-й хвилині, опинився на рахунку в юного нападника команди Роберто Манчіні Вілmфріда Ньонто, який на клубному рівні представляє швейцарський Цюріх.

Для юнака, якого тренерський штаб збірної Італії вперше викликав до табору команди, цей вихід на поле став уже четвертим за короткотривалий термін червневої міжнародної павзи.

Однак, як і у першій грі проти Німеччини (гольовий пас), він став автором результативної дії, проте вже більшого ґатунку.

Ба більше — вона одразу ж виявилася для нього рекордною, бо у віці 18 років 7 місяців і 9 днів Ньонто став наймолодшим автором голу в історії збірної Італії.

На клубному рівні за футбольний рік він відзначився 10 голами та п’ятьма результативними передачами в 36 матчах за Цюріх.