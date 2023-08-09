Новачок АПЛ підсилився досвідченим футболістом.
Росс Барклі - Сайт Лутона
09 серпня 2023, 18:24
Півзахисник збірної Англії Росс Барклі підписав контракт з Лутон Таун - повідомляє офіційний сайт клубу.
Барклі, який понад 200 разів виходив на поле у вищому дивізіоні, став фінальним літнім трансфером команди Роба Едвардса, яка виступить у Прем'єр-лізі.
Росс провів 33 матчі за збірну Англії, є учасником чемпіонату світу 2014 року, а зараз йому лише 29 років.
Росс приєднується до команди на умовах вільного трансферу, він грав за Ніццу у Лізі 1 та буде носити шостий номер.