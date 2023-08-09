Англія

Новачок АПЛ підсилився досвідченим футболістом.

Півзахисник збірної Англії Росс Барклі підписав контракт з Лутон Таун - повідомляє офіційний сайт клубу.

Барклі, який понад 200 разів виходив на поле у вищому дивізіоні, став фінальним літнім трансфером команди Роба Едвардса, яка виступить у Прем'єр-лізі.

Росс провів 33 матчі за збірну Англії, є учасником чемпіонату світу 2014 року, а зараз йому лише 29 років.

Росс приєднується до команди на умовах вільного трансферу, він грав за Ніццу у Лізі 1 та буде носити шостий номер.