Франция

Французька команда втратить деяких гравців.

Ніцца провела посередній сезон, за підсумками якого фінішувала на дев'ятій сходинці турнірної таблиці.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, французьку покинуть одразу два відомих футболісти — Росс Барклі та Ніколя Пепе. Також з команди підуть захисник Джо Браян (повернеться в Фулгем) та нападник Анді Делор (Нант його викупив).

Англієць залишить Ніццу на правах вільного агента, тоді як Ніколя Пепе повернеться в Арсенал, адже виступав за представника Ліги 1 на правах орендної угоди.

В цьому сезоні на рахунку івуарійського вінгера вісім голів та один асист в 28 матчах. У англійського півзахисника ж також 28 поєдинків, в яких він забив чотири голи та віддав два асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник Ніцци Кефрен Тюрам домовився з Ліверпулем про трансфер.