Англія

Несподіваний поворот подій у потенційній угоді.

У четвер, 10 серпня, стало відомо, що Баварія та Тоттенгем домовилися між собою про перехід Гаррі Кейна до складу мюнхенської команди. Сума трансферу має становити понад 100 мільйонів євро.

Однак, як повідомляє Sky Sports, 30-річний футболіст схиляється до того, щоб залишитись у нинішній команді та не переходити до Баварії.

Німецький журналіст Флоріан Плеттенберг повідомляє, що остаточне рішення не ухвалене: наразі шанси 50 на 50.

Нагадаємо, що контракт Кейна з Тоттенгемом розрахований до літа 2024 року.

У минулому сезоні Гаррі Кейн провів за Тоттенгем 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 32 голи та віддав 5 асистів.