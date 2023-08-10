Німеччина

30-річний футболіст, напевно, перейде до складу мюнхенської команди.

Гаррі Кейн, ймовірно, поповнить склад Тоттенгема, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб домовився зі "шпорами" про перехід 30-річного форварда за 100 мільйонів євро (сума може зрости з урахуванням бонусів).

Тепер рішення за Кейном, який, найімовірніше, погодиться на перехід.

Нагадаємо, що контракт Кейна з Тоттенгемом розрахований до літа 2024 року.

У минулому сезоні Гаррі Кейн провів за Тоттенгем 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 32 голи та віддав 5 асистів.