30-річний футболіст, напевно, перейде до складу мюнхенської команди.
ГАРРІ КЕЙН, GETTY IMAGES
10 серпня 2023, 12:58
Гаррі Кейн, ймовірно, поповнить склад Тоттенгема, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, мюнхенський клуб домовився зі "шпорами" про перехід 30-річного форварда за 100 мільйонів євро (сума може зрости з урахуванням бонусів).
Тепер рішення за Кейном, який, найімовірніше, погодиться на перехід.
Нагадаємо, що контракт Кейна з Тоттенгемом розрахований до літа 2024 року.
У минулому сезоні Гаррі Кейн провів за Тоттенгем 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 32 голи та віддав 5 асистів.