Алекс Скотт (праворуч), фото Борнмут
10 серпня 2023, 19:54
Борнмут продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт "вишень", новачком команди став Алекс Скотт з Брістоль Сіті. Сторони підписали довгостроковий контракт.
Сума трансферу не розголошується, проте за інформацією порталу Transfermarkt Борнмут заплатив за гравця 23 мільйони євро.
У минулому сезоні Алекс провів 42 матчі в другому англійському дивізіоні, забивши 1 гол і віддавши п'ять результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Борнмут домовився про трансфер Кастровіллі.