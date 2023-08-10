Англія

Молодий талант перебрався

Борнмут продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "вишень", новачком команди став Алекс Скотт з Брістоль Сіті. Сторони підписали довгостроковий контракт.

Сума трансферу не розголошується, проте за інформацією порталу Transfermarkt Борнмут заплатив за гравця 23 мільйони євро.

У минулому сезоні Алекс провів 42 матчі в другому англійському дивізіоні, забивши 1 гол і віддавши п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Борнмут домовився про трансфер Кастровіллі.