Англія

Італієць перебрався в АПЛ.

Борнмут продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, англійський клуб домовився про перехід півзахисника Фіорентини Гаетано Кастровіллі.

Угода коштуватиме Борнмуту 12 мільйонів євро відразу та ще два мільйони у вигляді бонусів.

Медичне обстеження італійського півзахисника заплановано на п'ятницю.

В минулому сезоні Гаетано Кастровіллі відіграв 26 матчів, в яких відзначився чотирма забитими голами та результативним пасом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Борнмут підписав Февра та залишив його в оренді у Лорьяні.