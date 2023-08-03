Італієць перебрався в АПЛ.
Гаетано Кастровіллі, getty images
03 серпня 2023, 23:05
Борнмут продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, англійський клуб домовився про перехід півзахисника Фіорентини Гаетано Кастровіллі.
Угода коштуватиме Борнмуту 12 мільйонів євро відразу та ще два мільйони у вигляді бонусів.
Медичне обстеження італійського півзахисника заплановано на п'ятницю.
В минулому сезоні Гаетано Кастровіллі відіграв 26 матчів, в яких відзначився чотирма забитими голами та результативним пасом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Борнмут підписав Февра та залишив його в оренді у Лорьяні.