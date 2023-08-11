Деталі угоди з 23-річним крайнім захисником не розголошуються.
Макс Ааронс, ФК Борнмут
11 серпня 2023, 08:59
Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Норвіча Максом Ааронсом.
Деталі угоди з 23-річним крайнім захисником не розголошуються, але зазначається, що контракт є довгостроковим.
Минулого сезону Ааронс провів 48 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.
Також додамо, що цього літа Макс разом із збірною Англії став переможцем молодіжного чемпіонату Європи.