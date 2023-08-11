Англія

Деталі угоди з 23-річним крайнім захисником не розголошуються.

Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Норвіча Максом Ааронсом.

Деталі угоди з 23-річним крайнім захисником не розголошуються, але зазначається, що контракт є довгостроковим.

Минулого сезону Ааронс провів 48 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Також додамо, що цього літа Макс разом із збірною Англії став переможцем молодіжного чемпіонату Європи.