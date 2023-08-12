Команда Гвардіоли відправила у ворота супротивника три м'ячі.
Бернлі - Манчестер Сіті, getty images
12 серпня 2023, 00:05
Манчестер Сіті в рамках матчу-відкриття грає англійської Прем'єр Ліги грав на виїзді проти новачка ліги — Бернлі.
Команда Хосепа Гвардіоли відкрила рахунок вже на четвертій хвилині зусиллями Ерлінга Голанда. Втім, вже в середині тайму був й негатив для гостей — Кевін Де Брюйне отримав травму та не зміг продовжити матч.
Норвежець зміг подвоїти рахунок на 36 хвилині відмінним ударом під перекладину, а Родрі на 75 хвилині зняв усі питання.
Бернлі — Манчестер Сіті 0:3
Голи: Голанд, 4, 36, Родрі, 75
Бернлі: Траффорд — Робертс, О`Ші, Байєр (Бенсон, 74), Аль-Дахіль, Вітіньо — Коліошо (Бруун Ларсен, 61), Каллен, Берге (Браунгілл, 90+1), Фостер (Редмонд, 90+2) — Амдуні (Зарурі, 61).
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Маккейті, 90+6), Аке (Лапорт, 79), Аканджі, Льюїс (Гвардіол, 79) — де Брюйне (Ковачич, 23), Бернарду Сілва, Родрі, Фоден, Альварес — Голанд (Палмер, 80).
На 90+3 хвилині Зарурі отримав червону картку (грубий фол).