Англія

Форвард востаннє звернувся до вболівальників перед трансфером до Баварії.

Мюнхенська Баварія нещодавно оголосила про перехід англійського нападника Гаррі Кейна до лондонського Тоттенгема за 115 млн євро.

30-річний виконавець незадовго до цієї події розмістив у своїх соціальних мережах звернення до вболівальників "шпор".

"Привіт усім! Я хотів би бути першим, хто сповістить вас, фанати Тоттенгема, що я залишаю клуб сьогодні.

Якщо чесно, то наразі я сповнений багатьма різними емоціями й розчарований від того, що залишаю клуб, у якому провів приблизно 20 років мого життя.

Від віку 11-річного хлопчика до 30-річного літнього чоловіка зі мною відбувалось багато визначних подій, які залишили особливі згадки про себе. Пам’ять, яку зберігатиму в своєму серці навіки.

Отже, це відео — моя подяка вам усім: моїм одноклубникам за ці роки, усім тренерам, керманичам, кожному члену клубу. За цей час я побудував міцні стосунки з багатьма людьми.

І, особливо, я хотів би подякувати вам, фанатам Тоттенгема, за ті моменти, які мені вдавалось створити своєю грою для вас. Я віддав усе, що тільки міг цьому Тоттенгему, щоб ви могли пишатись ним, мали щасливі спогади.

Але я відчув, що настав час піти. Я не хотів заходити до сезону з невизначеними питаннями щодо власного майбутнього, зайвими розмовами. Думаю, що це важливо для нового головного тренера та гравців — сконцентруватись та підняти клуб назад на вершину турнірної таблиці та боротись за трофеї.

Я бажаю Анге Постекоглу та хлопцям якнайбільшої вдачі. Я буду тепер спостерігати за грою команди з точки зору вболівальника, як і ви, і, сподіваюсь, команда дійсно зможе бути успішною.

Це повідомлення стосується кожного фаната по всьому світу, які підтримували мене весь цей час. Я та моя родина ніколи не забудемо про це.

Дякую усім, будемо спостерігати за цим сезоном. Бажаю вдачі Тоттенгему.

Я не кажу "до побачення", бо ти ніколи не знаєш, як розгортатимуться події, однак кажу: "Дякую!", та до зустрічі", — заявив англійський виконавець.

За цей час Кейн устиг провести за Тоттенгем 435 матчів, забити 280 голів та віддати 64 гольові передачі.