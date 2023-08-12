Форвард востаннє звернувся до вболівальників перед трансфером до Баварії.
Гаррі Кейн, Getty Images
12 серпня 2023, 14:10
Мюнхенська Баварія нещодавно оголосила про перехід англійського нападника Гаррі Кейна до лондонського Тоттенгема за 115 млн євро.
30-річний виконавець незадовго до цієї події розмістив у своїх соціальних мережах звернення до вболівальників "шпор".
"Привіт усім! Я хотів би бути першим, хто сповістить вас, фанати Тоттенгема, що я залишаю клуб сьогодні.
Якщо чесно, то наразі я сповнений багатьма різними емоціями й розчарований від того, що залишаю клуб, у якому провів приблизно 20 років мого життя.
Від віку 11-річного хлопчика до 30-річного літнього чоловіка зі мною відбувалось багато визначних подій, які залишили особливі згадки про себе. Пам’ять, яку зберігатиму в своєму серці навіки.
Отже, це відео — моя подяка вам усім: моїм одноклубникам за ці роки, усім тренерам, керманичам, кожному члену клубу. За цей час я побудував міцні стосунки з багатьма людьми.
І, особливо, я хотів би подякувати вам, фанатам Тоттенгема, за ті моменти, які мені вдавалось створити своєю грою для вас. Я віддав усе, що тільки міг цьому Тоттенгему, щоб ви могли пишатись ним, мали щасливі спогади.
Але я відчув, що настав час піти. Я не хотів заходити до сезону з невизначеними питаннями щодо власного майбутнього, зайвими розмовами. Думаю, що це важливо для нового головного тренера та гравців — сконцентруватись та підняти клуб назад на вершину турнірної таблиці та боротись за трофеї.
Я бажаю Анге Постекоглу та хлопцям якнайбільшої вдачі. Я буду тепер спостерігати за грою команди з точки зору вболівальника, як і ви, і, сподіваюсь, команда дійсно зможе бути успішною.
Це повідомлення стосується кожного фаната по всьому світу, які підтримували мене весь цей час. Я та моя родина ніколи не забудемо про це.
Дякую усім, будемо спостерігати за цим сезоном. Бажаю вдачі Тоттенгему.
Я не кажу "до побачення", бо ти ніколи не знаєш, як розгортатимуться події, однак кажу: "Дякую!", та до зустрічі", — заявив англійський виконавець.
За цей час Кейн устиг провести за Тоттенгем 435 матчів, забити 280 голів та віддати 64 гольові передачі.