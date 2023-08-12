Чергова трансферна сага добігла кінця.
Гаррі Кейн, twitter.com/FCBayern
12 серпня 2023, 11:49
Цьогорічна літня трансферна кампанія вже встигла подарувати нам чимало цікавих ринкових новин.
А однією з найбільш захоплюючих пригод були спроби англійського нападника Гаррі Кейна залишити склад лондонського Тоттенгема та перейти до мюнхенської Баварії.
І як би не пручався керівник "шпор" Деніел Леві, але втримати 30-річного супербомбардира йому так і не вдалось.
Чинні чемпіони Німеччини на своїх офіційних ресурсах оголосили про перехід Кейна та підписання з ним контракту до 2027 року.
За цей трансфер Баварії довелось викласти чималу суму — 115 млн євро, а витрати на заробітну платню зіркового виконавця складатимуть 25 млн євро на рік.
Загалом, Кейн провів у структурі Тоттенгема 20 років свого життя, починаючи з 11-річного віку.
За цей час він устиг провести 435 матчів, забити 280 голів та віддати 64 гольові передачі.