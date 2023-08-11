Українець оговтався після пошкодження.
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES
11 серпня 2023, 20:20
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета оголосив про повернення до гри після травми захисника команди Олексанра Зінченка.
- Ви знову можете розраховувати на Зінченка та Жоржиньйо?
- Так, я думаю, що всі будуть готові. Досі травмовані Габріел Жезус та Мохамед Ель-Ненні, але з рештою все має бути добре, — розповів іспанець.
У минулому сезоні Олександр Зінченко провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко потрапив у трійку найкращих лівих захисників за версією ESPN.