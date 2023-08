Головний тренер Арсеналу Мікель Артета оголосив про повернення до гри після травми захисника команди Олексанра Зінченка.

- Ви знову можете розраховувати на Зінченка та Жоржиньйо?

- Так, я думаю, що всі будуть готові. Досі травмовані Габріел Жезус та Мохамед Ель-Ненні, але з рештою все має бути добре, — розповів іспанець.

🗣️ “I think everybody is going to be available.”



Mikel Arteta confirms Jorginho and Oleksandr Zinchenko are back to full fitness and Gabriel Jesus can hopefully return to doing activity next week. 💪 pic.twitter.com/oZ4tkdhrXc