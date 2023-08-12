Англія

Француз може перебратись в стан "пенсіонерів".

Челсі продовжує працювати над посиленням складу в поточне трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Руді Галетті, лондонський клуб веде перемовини щодо підписання вінгера Крістал Пелес Майкла Олісе.

Стверджується, що Челсі хоче залучити в угоді Льюїса Голла. Він може перебратись в Крістал Пелес на правах оренди.

За минулий сезон Олісе відіграв 40 матчів, забивши два голи та віддавши 11 гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі хоче підписати і Лавію, і Кайседо у це трансферне вікно.