Француз може перебратись в стан "пенсіонерів".
Майкл Олісе, getty images
12 серпня 2023, 15:04
Челсі продовжує працювати над посиленням складу в поточне трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Руді Галетті, лондонський клуб веде перемовини щодо підписання вінгера Крістал Пелес Майкла Олісе.
Стверджується, що Челсі хоче залучити в угоді Льюїса Голла. Він може перебратись в Крістал Пелес на правах оренди.
За минулий сезон Олісе відіграв 40 матчів, забивши два голи та віддавши 11 гольових передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі хоче підписати і Лавію, і Кайседо у це трансферне вікно.