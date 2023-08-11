Англія

"Сині" перехоплюють гравців, яких бажають підписати Ліверпуль.

Sky Sports News повідомляє, що Челсі продовжив переговори з Саутгемптоном у п'ятницю ввечері щодо підписання півзахисника Ромео Лавії. "Святі" не хочуть продавати гравця дешевше ніж 50 мільйонів фунтів.

"Сині" зробили пропозицію в розмірі 48 мільйонів фунтів стерлінгів на початку цього тижня, тоді як Ліверпуль тричі намагався купити гравця, але всі спроби були відхилені. Остання з них була у розмірі 45 мільйонів фунтів.

Але очікується, що "червоні" не мають наміру відступати та проведуть додаткові переговори зі "святими" щодо трансферу 19-річного футболіста.

Ліверпуль і Челсі також претендують на підписання півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо. За інформацією джерела, "сині" мають намір перебити пропозиції Ліверпуля і щодо Лавії, і щодо Кайседо.

Нагадаємо, раніше головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп особисто підтвердив, що Ліверпуль досяг згоди з Брайтоном щодо умов трансферу Мойзеса Кайседо.